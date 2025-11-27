Το ΔΝΤ προσγειώνεται στην Ουκρανία: Τέλος σε φοροαπαλλαγές και η «εξάρτηση» με τα ρωσικά κεφάλαια

Οι ουκρανικές αρχές συμφώνησαν να προχωρήσουν σε κατάργηση μιας σειράς φορολογικών εξαιρέσεων και να διευρύνουν σημαντικά τη φορολογική βάση, ως προϋπόθεση για την οριστική έγκριση του νέου τετραετούς προγράμματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συνολικού ύψους 8,2 δισ. δολαρίων.

Η προκαταρκτική συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων (staff-level agreement) ανακοινώθηκε από το Ταμείο την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ θα εξετάσει το πρόγραμμα εντός των επόμενων εβδομάδων, αλλά η τελική έγκριση συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή συγκεκριμένων προαπαιτούμενων μέτρων.

Βασικά φορολογικά μέτρα που δεσμεύτηκε να υλοποιήσει το Κίεβο:

• Επαναφορά ΦΠΑ για αυτοαπασχολούμενους και μικροεπιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω του 1 εκατ. γρίβνα (περίπου 24.000 ευρώ).

• Κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς και ΦΠΑ για εισαγωγές δεμάτων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες (κυρίως Κίνα).

• Ενίσχυση των ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής και ψηφιοποίηση του συστήματος είσπραξης.

• Υποβολή ισοσκελισμένου προϋπολογισμού για το 2026.

Πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων αναφέρουν ότι τα παραπάνω μέτρα εκτιμάται ότι θα αποφέρουν επιπλέον έσοδα ύψους 1,5-2% του ΑΕΠ ετησίως.

Το «αγκάθι» των παγωμένων ρωσικών assetsΠαρά την πρόοδο στις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, η τύχη του προγράμματος παραμένει συνδεδεμένη με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση των εσόδων από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία (περίπου 300 δισ. ευρώ συνολικά, εκ των οποίων τα 190 δισ. ευρώ βρίσκονται στην Euroclear).

Η σχετική απόφαση αναμένεται εντός Δεκεμβρίου και θεωρείται κρίσιμη για την εκταμίευση της πρώτης δόσης.

Το ουκρανικό υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι τα μέτρα εντάσσονται σε ευρύτερο σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης και ενίσχυσης της διακυβέρνησης, με στόχο την οικονομική ανάκαμψη και την ευρωπαϊκή σύγκλιση.Το ΔΝΤ δεν προέβη σε περαιτέρω σχόλια πέραν της επίσημης ανακοίνωσης.

