Εάν οι χρήστες δεν κάνουν αυτή την κίνηση η Google θα διαγράψει τον λογαριασμό Gmail

Η Google ξεκίνησε να διαγράφει μόνιμα λογαριασμούς Gmail που παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσοι δεν θέλουν να χάσουν τον λογαριασμό τους πρέπει να προχωρήσουν σε ενέργειες για να τον κρατήσουν ενεργό.

Πολλοί χρήστες διαθέτουν πολλούς λογαριασμούς email σε διαφορετικούς παρόχους, οι οποίοι συχνά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να συνδέεστε στον λογαριασμό σας περιοδικά, ώστε να αποφεύγεται η διαγραφή λόγω αδράνειας και η απελευθέρωση του ονόματος χρήστη για άλλους. Η Google είχε ανακοινώσει μια τέτοια εκστρατεία καθαρισμού ήδη από το 2023, διατηρώντας από τότε το δικαίωμα να διαγράψει απλώς ανενεργούς λογαριασμούς Gmail.

Η διαγραφή ανενεργών λογαριασμών Gmail

Πολλές online υπηρεσίες απαιτούν τακτική σύνδεση. Για παράδειγμα, το X (πρώην Twitter) απαιτεί σύνδεση κάθε 30 ημέρες για να παραμείνει ενεργός ο λογαριασμός. Διαφορετικά, ο πάροχος μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό λόγω παρατεταμένης αδράνειας.

Μέχρι το τέλος του 2023, η Google δεν είχε υποχρεωτική σύνδεση για τη διατήρηση ενεργού λογαριασμού. Από τότε, όμως, οι χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί στον Gmail τους τουλάχιστον μία φορά τα τελευταία δύο χρόνια λαμβάνουν ειδοποιήσεις υπενθύμισης. Η υπενθύμιση αποστέλλεται όχι μόνο στη διεύθυνση Gmail του χρήστη, αλλά και σε οποιονδήποτε λογαριασμό ανάκτησης έχει οριστεί.

Εάν δεν υπάρξει σύνδεση, η Google διαγράφει τον αντίστοιχο λογαριασμό Gmail και τους συσχετισμένους λογαριασμούς, όπως Google Drive, Google Calendar και Google Photos. Η διεύθυνση email θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμη για άλλους χρήστες. Η πολιτική αυτή αφορά μόνο προσωπικούς λογαριασμούς Google και δεν επηρεάζει λογαριασμούς οργανισμών, όπως σχολεία ή επιχειρήσεις. Η Google τονίζει ότι δεν υπάρχουν σχέδια διαγραφής λογαριασμών που περιέχουν βίντεο στο YouTube.

Ανεπαρκώς προστατευμένοι λογαριασμοί

Η Google επικαλείται λόγους ασφαλείας για την υποχρεωτική σύνδεση και τη διαγραφή ανενεργών λογαριασμών. Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας, πολλοί ανενεργοί λογαριασμοί δεν ήταν επαρκώς προστατευμένοι. Συχνά δεν είχε ενεργοποιηθεί ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων και χρησιμοποιούνταν αδύναμοι κωδικοί πρόσβασης, καθιστώντας πολλούς λογαριασμούς ευάλωτους σε hacking και κλοπή ταυτότητας.

Πώς να κρατήσετε ενεργό τον λογαριασμό Gmail

Η Google προτείνει διάφορους τρόπους για να παραμείνει ενεργός ο λογαριασμός σας και να αποφευχθεί η διαγραφή:

Σύνδεση τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια

Ανάγνωση ή αποστολή email

Χρήση Google Drive

Παρακολούθηση βίντεο στο YouTube

Λήψη εφαρμογών από το Google Play Store

Χρήση της Αναζήτησης Google

Σύνδεση σε τρίτες εφαρμογές μέσω Google

Χρήση συνδρομής που έχει δημιουργηθεί μέσω του Google account

Η τακτική σύνδεση και χρήση των υπηρεσιών της Google εξασφαλίζει ότι ο λογαριασμός σας παραμένει ενεργός και προστατευμένος.