Gmail: Νέα λειτουργία με «εργαλείο» την τεχνητή νοημοσύνη «διαβάζει» τα e–mail σου

Σημαντική αλλαγή φέρνει η Google στο Gmail από αύριο (10/10), ενεργοποιώντας αυτόματα το νέο σύστημα AI Enhanced Classification and Review, βασισμένο στην πλατφόρμα Gemini.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλύει το περιεχόμενο των εισερχομένων, συμπεριλαμβανομένων του αποστολέα, του θέματος, του κειμένου και των συνημμένων αρχείων, με στόχο τη βελτίωση της διαφημιστικής στόχευσης και την παροχή πιο εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Η νέα λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα, χωρίς να ζητείται η συναίνεση του χρήστη, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες για την ιδιωτικότητα. Όλοι οι κάτοχοι λογαριασμού Gmail θα συμμετάσχουν στη νέα πολιτική εξ ορισμού, εκτός αν επιλέξουν χειροκίνητα την απενεργοποίηση της λειτουργίας μέσα από τις ρυθμίσεις.

Η Google υποστηρίζει ότι η ανάλυση θα γίνεται αυτόματα μέσω αλγορίθμων, χωρίς ανθρώπινη πρόσβαση στα δεδομένα, χρησιμοποιώντας λέξεις – «κλειδιά» και συμφραζόμενα για τη δημιουργία προφίλ χρήστη που θα καθορίζει τις διαφημίσεις όχι μόνο στο Gmail, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες της εταιρείας.

Πώς να απενεργοποιήσεις τη λειτουργία

Η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσα από το Gmail:

Από υπολογιστή, πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις (“General”) και απενεργοποιώντας τις επιλογές που σχετίζονται με το “Smart Features and Personalization”.

Από κινητό, μέσω της εφαρμογής Gmail και των ίδιων ρυθμίσεων.

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να ενισχύσουν την προστασία μέσα από τη σελίδα Google Account → Data and Privacy, απενεργοποιώντας την επιλογή “Web and App Activity”, ώστε να περιορίσουν τη συλλογή δεδομένων από άλλες εφαρμογές.