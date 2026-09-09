Ξαφνικός θάνατος Μαζωνάκη: Όλος ο κόσμος αποχαιρετά τον «Μαζώ»

Από τον Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Αντώνη Σρόιτερ, τη Ναταλία Γερμανού, τον Χρήστο Δάντη έως τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, την Αναστασία, τη Σοφία Βόσσου και τον Πέτρο Ίμβριο, οι επώνυμοι αποχαιρετούν συγκλονισμένοι τον Γιώργο Μαζωνάκη και μοιράζονται δημόσια τα μηνύματα και τις αναμνήσεις τους

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Ξαφνικός θάνατος Μαζωνάκη: Όλος ο κόσμος αποχαιρετά τον «Μαζώ»
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 54 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό.
  • Πολλοί επώνυμοι, όπως ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Αντώνης Σρόιτερ, αποχαιρέτησαν δημόσια τον καλλιτέχνη με συγκινητικά μηνύματα.
  • Ο Μαζωνάκης αναγνωρίζεται για τη μοναδική φωνή του, την «εκρηκτική» σκηνική παρουσία και την ξεχωριστή προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική.
  • Το Mad TV και το Mad Greekζ αφιερώνουν ειδικό αφιέρωμα στη μνήμη του, με video clips και στιγμές από την πλούσια καλλιτεχνική του πορεία.
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Μουδιασμένος είναι ο καλλιτεχνικός κόσμος κι όχι μόνο από την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών. Αναμφίβολα υπήρξε μία ξεχωριστή παρουσία στο ελληνικό τραγούδι, ένας καλλιτέχνης με ιδιαίτερη προσωπικότητα, «εκρηκτική» σκηνική παρουσία και μία φωνή που άφησε το δικό της αποτύπωμα.

Η είδηση έχει σκορπίσει θλίψη σε φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους που τον γνώρισαν μέσα από την πολυετή πορεία του.

https://www.instagram.com/reel/DdE0k-NgjTm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στα κοινωνικά δίκτυα, τα μηνύματα αποχαιρετισμού και οι αναμνήσεις διαδέχονται το ένα το άλλο, με πολλούς επώνυμους να αδυνατούν να πιστέψουν την απώλεια.

«Ρε Γιώργο…», είναι η φράση που μοιάζει να συνοψίζει τη στενοχώρια μπροστά σε μία τόσο δύσκολη στιγμή. Λίγα λόγια, γεμάτα πόνο, για έναν άνθρωπο που κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό και να συνδεθεί με στιγμές, τραγούδια και αναμνήσεις μίας ολόκληρης εποχής.

O Γρηγόρης Αρναούτογλου έγραψε για την ξαφνική απώλεια: «Καλό ταξίδι Γιώργο… εκεί που θα πας, να ηρεμήσει η ψυχούλα σου».

https://www.instagram.com/p/DdEnvU8CwbH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Συγκλονισμένη είναι κι η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία δημοσίευσε κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: «Απο σήμερα οι “Ώρες Μικρές” θα έχουν άλλη σιωπή… Και το “που λείπεις έπεσε βαρύ” δεν θα είναι απλώς ένας στίχος…

Πίσω από τον σπουδαίο καλλιτέχνη, είχα την τύχη να γνωρίσω, έστω και λίγο, τον άνθρωπο. Κι αυτόν θα κρατήσω περισσότερο… Μία ψυχούλα. Ένας άνθρωπος υπερταλαντούχος, πολύπλευρος, ευαίσθητος, απρόβλεπτος, αληθινός. Μία προσωπικότητα από εκείνες που δεν περνούν απλώς από έναν χώρο, αλλά αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα!

Ήσουν πραγματικός σταρ. Όχι επειδή το έλεγαν τα φώτα, οι πίστες ή οι επιτυχίες σου. Αλλά γιατί είχες εκείνο το σπάνιο πράγμα που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται… λάμψη. Μία παρουσία που γέμιζε τον χώρο πριν ακόμη ακουστεί η φωνή, ένας καλλιτέχνης που δεν ακολούθησε ποτέ την εποχή του — έφτιαξε τη δική του! Θα μας λείψεις Γιώργο μας. Καλό σου ταξίδι».

https://www.instagram.com/p/DdEojCMImni/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Ίσως ο μόνος καλλιτέχνης που θεώρησα φίλο μου. Αντίο, Γιώργο», έγραψε ο Αντώνης Σρόιτερ.

https://www.instagram.com/p/DdEp7HzOfKn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πάνος Κιάμος: «Η φωνή, η ψυχή και τα τραγούδια σου θα μείνουν για πάντα στις καρδιές μας»

https://www.instagram.com/p/DdEi8V4i6Z5/

Χρήστος Δάντης: «Όπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού, αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι, Γιωργάρα»

https://www.instagram.com/p/DdElHwWNr1-/

Νένα Χρονοπούλου: «Χάθηκε ένας τεράστιος καλλιτέχνης και ένας καλός άνθρωπος»

https://www.instagram.com/p/DdEkmlzotcU/

Ναταλία Γερμανού: «Ξεχώρισες»

https://www.instagram.com/p/DdErkJhM7J7/

Αναστασία: «Θα είσαι για πάντα ένα κομμάτι της αρχής μου κι ένα κομμάτι της καρδιάς μου»

https://www.instagram.com/p/DdEpMfDjjQE/

Κώστας Μαρτάκης: «Και σήμερα, περισσότερο από ποτέ… Λείπει πάλι ο Θεός»

https://www.instagram.com/p/DdEtwJ5lvfJ/

Το Mad TV και το Mad Greekζ τον αποχαιρετούν με ένα ειδικό αφιέρωμα, μέσα από video clips, performances και στιγμές από το αρχείο του Mad.

«Tο αφιέρωμα θυμάται έναν καλλιτέχνη με μοναδική φωνή, ισχυρή παρουσία και προσωπικό ύφος, που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική

Καλό ταξίδι, Γιώργο», επισημαίνεται.

Mad TV: 19:00 – 21:00 | Mad Greekζ: 21:00 – 23:00.

«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η οικογένεια της Panik αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια μοναδική φωνή, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας», έγραψε η δισκογραφική εταιρεία, Panik Records.

https://www.instagram.com/p/DdEnqGCA86W/

Ο ΣΚΑΪ, μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εξέδωσε ανακοίνωση, με τα στελέχη να εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους.

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ, συγκλονισμένος από τη δυσάρεστη είδηση της αιφνίδιας απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια. Ο μοναδικός και αυθεντικός Γιώργος, ο Γιώργος μας, ο τραγουδιστής που με τη φωνή του συγκίνησε το πανελλήνιο, ο συνεργάτης και φίλος, δεν είναι πια κοντά μας. Αντίο Γιώργο, θα μας λείψεις πολύ», αναφέρεται.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο ΣΚΑΪ διατηρούσαν συνεργασία τα τελευταία χρόνια, στο μουσικό σόου Voice. Ο τραγουδιστής θα συμμετείχε και στον νέο κύκλο.

Πιερρακάκης: «Δεν έμοιαζε με κανέναν, έφτιαξε έναν κόσμο ολόδικό του και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων»

«Τον άκουγα από μικρός. Αγάπησα τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και αυτό το παράξενο, αμίμητο στυλ του. Ο Μαζωνάκης δεν έμοιαζε με κανέναν. Έφτιαξε έναν κόσμο ολόδικό του – και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων», έγραψε ο υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

https://www.instagram.com/p/DdElyQdshJY/

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