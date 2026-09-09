Γιώργος Μαζωνάκης: «Ανήκεις σε εσένα τώρα – Πες μας ότι είναι ψέματα» – Το «αντίο» του κόσμου

Υπάρχουν νέα που τα διαβάζεις ξανά και ξανά, μόνο και μόνο επειδή αρνείσαι να τα πιστέψεις. Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν μία από αυτές. «Παγωμάρα» και μία βαθιά δυσπιστία ήταν τα πρώτα συναισθήματα που κυριάρχησαν, με χιλιάδες ανθρώπους να αναζητούν μία διάψευση, ένα «ήταν λάθος». Όμως, δυστυχώς, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική.

Στα κοινωνικά δίκτυα, το κύμα συγκίνησης ήταν άμεσο και συγκλονιστικό, με τα μηνύματα αγάπης και αποχαιρετισμού να διαδέχονται το ένα το άλλο τόσο κάτω από τις δημοσιεύσεις του δημοφιλούς τραγουδιστή, όσο και σε λογαριασμούς θαυμαστών του.

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«Καλό ταξίδι, άρχοντα. Θα λείψεις σε όλους. Ανήκεις σε εσένα τώρα. Ο ένας, ο απόλυτος, δεν υπάρχει άλλος. Μόνος σου και όλοι τους, οι άλλοι είναι αντίγραφά σου. Θρύλε, θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας. Καλή ανάπαυση, τα τραγούδια σου θα μας ταξιδεύουν για μία ζωή», είναι μερικά από τα σχόλια που κυριαρχούν, με πολλούς άλλους να γράφουν: «Βγες και πες μας ότι είναι ψέμα. Τι λέτε, δεν παίζει αυτό. Πείτε μου ότι διάβασα λάθος», ανήμποροι να συνειδητοποιήσουν το τραγικό γεγονός.

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Η ανακοίνωση του «Ελπίς»:

«Στις 09/09/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα, προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση.

Επίσημη ώρα θανάτου: 17:40.

Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

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