Γιώργος Μαζωνάκης: Οι τελευταίες φωτογραφίες και αναρτήσεις του πριν από τον θάνατό του

«Παγωμάρα» και δυσπιστία προκάλεσε το άκουσμα της είδησης. Δυστυχώς, όμως, ήταν αληθινή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης «έφυγε» σήμερα (09/09) από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μία πορεία γεμάτη τραγούδια, στιγμές και αναμνήσεις που σημάδεψαν το ελληνικό πεντάγραμμο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής «άφησε» την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς», έπειτα από ανακοπή που υπέστη.

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Η είδηση του θανάτου του προκαλεί μεγάλη θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, ενώ, οι τελευταίες αναρτήσεις του καλλιτέχνη ήταν από τη συναυλία του που δεν κατάφερε ποτέ να πραγματοποιήσει την 20ή Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, καθώς και δημοσιεύσεις από την προσωπική του ζωή, τόσο στον κήπο του σπιτιού του, όσο και με… «τον εαυτό μου», όπως έγραφε. Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, έκανε συχνά αναρτήσεις μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα δείχνοντας διάφορα στιγμιότυπα από τη ζωή του.

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Η ανακοίνωση του «Ελπίς» για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη:

«Στις 09/09/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα, προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση.

Επίσημη ώρα θανάτου: 17:40.

Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

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