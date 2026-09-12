Φωτιές τώρα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πάρο - Νέο μέτωπο στην Κόνιτσα σε δύσβατο σημείο

Snapshot Στην Πάρο, η πυρκαγιά στην περιοχή των Λευκών αντιμετωπίζεται από 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενισχυόμενη από δυνάμεις από Σύρο και Νάξο.

Στην Πάρο, συμμετέχουν εναέρια μέσα με τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Ο Δήμος Πάρου έχει διαθέσει δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων.

Στην Κόνιτσα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο δασικό σημείο, όπου επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα και τρία αεροσκάφη.

Στην Κόνιτσα συμμετέχει πεζοπόρα ομάδα πέντε ατόμων από την 5η ΕΜΟΔΕ για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το Σάββατο (12/09), σε Πάρο και Κόνιτσα, με τις δυνάμεις που επιχειρούν στα μέτωπα να ενισχύονται.

Στην Πάρο, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 στην περιοχή των Λευκών, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Για την αντιμετώπισή της έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη, ενώ στο σημείο επιχειρούν πλέον 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Στο νησί μεταβαίνουν επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Σύρο και τη Νάξο, προκειμένου να ενισχύσουν το έργο της κατάσβεσης.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (12.09.2026) σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στις Λεύκες Πάρου

Ειδικότερα, επτά πυροσβέστες από τη Σύρο μεταφέρονται στην Πάρο με ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ από τη Νάξο έχει προγραμματιστεί η μετάβαση ακόμη τεσσάρων πυροσβεστών, μαζί με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ακτοπλοϊκώς.

Σημαντική είναι και η συνδρομή των εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν περιοδικά τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στο μέτωπο.

Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης εθελοντές, ενώ ο Δήμος Πάρου έχει διαθέσει δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων.

Νέο μέτωπο στην Κόνιτσα

Την ίδια ώρα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Φούρκα Κόνιτσας.

Το σημείο χαρακτηρίζεται δύσβατο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και την επιχείρηση κατάσβεσης.

Στην περιοχή έχουν κινητοποιηθεί 12 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία πεζοπόρα ομάδα πέντε ατόμων από την 5η ΕΜΟΔΕ. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης τρία πυροσβεστικά οχήματα και τρία αεροσκάφη.