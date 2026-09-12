Κεραυνός χτύπησε πλάτανο κοντά σε φωλιά πελαργών στον Πλάτανο Τρικάλων

Κεραυνός χτύπησε πλάτανο κοντά σε φωλιά πελαργών στον Πλάτανο Τρικάλων

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Κεραυνός χτύπησε πλάτανο κοντά σε φωλιά πελαργών στον Πλάτανο Τρικάλων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωλιά των πελαργών βρίσκεται πάνω σε κολώνα της ΔΕΗ σε μικρή απόσταση από το σημείο του κεραυνού.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα για τον έλεγχο πιθανής πυρκαγιάς ή πτώσης κλαδιών.
  • Οι πυροσβέστες έκαναν άμεση επιθεώρηση για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.
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Αναστάτωση προκλήθηκε στον Πλάτανο Τρικάλων, όταν κεραυνός χτύπησε πλάτανο, σε πολύ κοντινή απόσταση από φωλιά πελαργών, η οποία βρίσκεται τοποθετημένη πάνω σε κολώνα της ΔΕΗ.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και να διαπιστώσουν εάν υπήρχε κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή αποκόλλησης και πτώσης κλαδιών.

Τρίκαλα

Κεραυνός έπεσε σε φωλιά πελαργών στον Πλάτανο – Έσπευσε η Πυροσβεστική

trikalavoice

Η έντονη ηλεκτρική εκκένωση προκάλεσε επιπλέον ανησυχία για τη φωλιά των πελαργών, καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου χτύπησε ο κεραυνός.

Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με το σημείο να ελέγχεται για την αποφυγή τυχόν περαιτέρω προβλημάτων.

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