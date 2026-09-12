Παναθηναϊκός AKTOR - Σπάρτακ Σουμπόντιτσα 77-59: Δεύτερο δείγμα θετικό για το... μισό Τριφύλλι

Με “όπλο” το τρίποντο αλλά και την εξαιρετική άμυνα στη δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός έκανε φύλλο και… φτερό την πρωταθλήτρια Σερβίας. 

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Παναθηναϊκός AKTOR - Σπάρτακ Σουμπόντιτσα 77-59: Δεύτερο δείγμα θετικό για το... μισό Τριφύλλι
ΜΠΑΣΚΕΤ
4'
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Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του ο Παναθηναϊκός στο 2ο διεθνές τουρνουά της Ρόδου. Μετά τη χθεσινή νίκη επί της ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε και σήμερα της Σπάρτακ Σουμπότιτσα με 77-59 και με το "δύο στα δύο" ουσιαστικά ήταν και ο νικητής του τουρνουά.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην αποψινή αναμέτρηση δε χρησιμοποίησε καθόλου τον Ματίας Λεσόρ, για λόγους ξεκούρασης, αλλά είχε την ευκαιρία να βγάλει και πάλι πολλά συμπεράσματα.

Με ένα άστοχο τρίποντο ξεκίνησε το παιχνίδι ο Μαντζούκας, αλλά η συνέχεια ήταν πολύ θετική τόσο για τον Έλληνα παίκτη, όσο και για τον Παναθηναϊκό. Με καλές άμυνες, αλλά και με μεγάλη συνέπεια από τα 6.75 η ομάδα του Ζέλικο Ομπ΄ραντοβιτς επέβαλλε τον ρυθμό της. Μάλιστα με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα ο Μαντζούκας έφτασε τους 8 πόντους και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 13-5, με τον Ίλιτς να μειώνει στους 6, λίγο πριν το πρώτο τάιμ άουτ του αγώνα.

Στη συνέχεια της περιόδου ο Ομπράντοβιτς άλλαξε τον Μήτογλου με τον Γιαμπουσέλε στο “5”, με τον Χουάντσο να προσθέτει δύο ακόμα πόντους για την ομάδα του με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα από τη baseline. Ο Μπόνγκα πέρασε στο παρκέ στη θέση “4”, ο “Ζοτς” συνέχιζε τις αλλαγές και οι “πράσινοι” με συνέπεια από το τρίποντο, τόσο από τους κοντούς (Μπάντιο), όσο και από τους ψηλούς (Μπόνγκα), κατάφερε να ξεφύγει με 21-13. Στο τελευταίο δίλπετο όμως οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν αρκετά λάθη, η Σπάρτακ έκανε σερί 2-9 και τελικά ο Παναθηναϊκός έκλεισε το δεκάλεπτο προηγούμενος με 25-21.

Συνεχόμενα, φυσιολογικά, σκαμπανεβάσματα

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν εξαιρετικό επιθετικά για τις δύο ομάδες η συνέχεια όμως δεν ήταν το ίδιο καλή. Ο Παναθηναϊκός έκανε τρία ολόκληρα λεπτά για να βρει τον δρόμο για το καλάθι της Σπάρτακ, με την ομάδα από τη Σουμπότιτσα να μη μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Φρανσίσκο και Γκραντ έσπασαν το ρόδι, με τον Γάλλο και τον Χουάντσο να ευστοχούν και πάλι από το τρίποντο και με το εξαιρετικό ποσοστό 7/15 να προηγείται με 10 πόντους, 35-25, στο 15’.

Τα σκαμπανεβάσματα συνεχίστηκαν για την ομάδα του Παναθηναϊκού, αφού με κακές επιλογές στην επίθεση και λάθη στην άμυνα, ο Ίλιτς με φοβερό κάρφωμα μείωσε σε 37-31 (σερί 2-6 για τους Σέρβους), αλλά στο τελευταίο δίλεπτο, ο Παναθηναϊκός με τους Φρανσίσκο και Μπάντιο να ξεχωρίζουν απάντησε με σερί 7-0 και ο Παναθηναϊκός βρέθηκε και πάλι στο +13, 44-31.

Συνεχώς μπροστά ο Παναθηναϊκός

Το πρώτο πεντάλεπτο του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο ήταν το χειρότερο της ελληνικής ομάδας. Η Σουμπότιτσα μπήκε με πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση και αποφασιστικότητα, με τον Παναθηναϊκός να μην έχει καθόλου καθαρό μυαλό ούτε σε άμυνα, ούτε σε επίθεση. Είναι χαρακτηριστικό πως οι Σέρβοι “έτρεξαν” σερί 2-9 και στο 25΄ είχαν μειώσει σε 46-42.

Ένα τρίποντο όμως του Γιαμπουσέλε και σωστές φάσεις από τους Μπάντιο και Μπόνγκα έδωσαν πολλές λύσεις στην ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία προηγήθηκε με 53-46, δύο λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου. Μπόνγκα και Μπάντιο συνέχισαν να είναι εξαιρετικοί στην άμυνα και με τρίποντο του Μήτογλου η διαφορά πήγε και πάλι στους 12 πόντους, 58-46.

Το… τελείωσε ο Καλαϊτζάκης

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά έριξε τίτλους τέλους στην αναμέτρηση ήταν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Ο Έλληνας παίκτης αν και άστοχος στην αναμέτρηση, βρήκε δύο συνεχόμενα τρίποντα και σε συνδυασμό με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιαμπουσέλε στον αιφνιδιασμό η διαφορά έφτασε στους 25 πόντους, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 76-51 και ουσιαστικά να ρίχνει τίτλους τέλους στην αναμέτρηση.

Τα Δεκάλεπτα: 25-21, 44-33, 60-47, 77-59

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