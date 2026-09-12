Το εργασιακό άγχος μπορεί να προκαλέσει στυτική δυσλειτουργία στους νέους

Μήπως η δουλειά σας επηρεάζει τη στύση σας; Τι έδειξε μια νέα μελέτη.

Newsroom

Το εργασιακό άγχος μπορεί να προκαλέσει στυτική δυσλειτουργία στους νέους
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η στυτική δυσλειτουργία συνδέεται συχνά με την προχωρημένη ηλικία, αλλά εμφανίζεται και σε νεαρότερους άνδρες.

Μια νέα μελέτη υποδεικνύει, ότι το χρόνιο εργασιακό στρες μπορεί να αποτελεί έναν από τους παράγοντες συμβολής, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε υψηλότερα επίπεδα συνδέεται με χειρότερη στυτική λειτουργία.

Τι έδειξε η νέα μελέτη για τη στυτική δυσλειτουργία;

Οι ερευνητές μελέτησαν 826 άνδρες που εργάζονταν σε πλήρες ωράριο και ήταν ηλικίας 22 έως 40 ετών. Αξιολόγησαν 5 πτυχές εργασιακού άγχους:

  1. Μεγάλο ωράριο εργασίας
  2. Περιορισμένη αυτονομία στην λήψη αποφάσεων
  3. Ανεπαρκής υποστήριξη από τον προϊστάμενο
  4. Δύσκολες σχέσεις με συναδέλφους
  5. Πίεση για προαγωγή

Η στυτική λειτουργία μετρήθηκε με το ερωτηματολόγιο International Index of Erectile Function-5 (IIEF-5), ενώ εξετάστηκαν τα επίπεδα κορτιζόλης, τεστοστερόνης και άλλων ορμονών. Εξαιρέθηκαν άνδρες με παθήσεις ή υπό αγωγή με φάρμακα, που ενδέχεται να προκαλέσουν οργανική στυτική δυσλειτουργία.

Διαπιστώθηκαν τα εξής:

  • Η στυτική δυσλειτουργία επηρέασε το 8,2% της ομάδας με το χαμηλότερο άγχος, έναντι του 54,4% της ομάδας με το υψηλότερο άγχος.
  • Αφότου συνυπολογίστηκαν σχετικοί παράγοντες, όπως ηλικία, δείκτης μάζας σώματος, κάπνισμα και κατανάλωση αλκοόλ, η ομάδα με το υψηλότερο άγχος παρουσίαζε περίπου δεκαπλάσιες πιθανότητες εμφάνισης στυτικής δυσλειτουργίας.
  • Το ωράριο εργασίας παρουσίασε την ισχυρότερη αρνητική συσχέτιση.
  • Η υποστήριξη από τον προϊστάμενο φάνηκε να λειτουργεί προστατευτικά.

Η ομάδα με το υψηλότερο άγχος εργαζόταν κατά μέσο όρο περίπου 65 ώρες την εβδομάδα, σε σύγκριση με τις 42 ώρες της ομάδας με το χαμηλότερο άγχος.

εργασιακο στρες

Πώς μπορεί το εργασιακό άγχος να επηρεάσει τη στύση;

Η στύση εξαρτάται από συντονισμένα σήματα μεταξύ εγκεφάλου, ορμονών, νεύρων και αιμοφόρων αγγείων. Το άγχος μπορεί να παρεμποδίσει τη σεξουαλική διέγερση, να αυξήσει τη δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και να τροφοδοτήσει το άγχος επίδοσης.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης και χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης, καθώς αυξανόταν το εργασιακό άγχος. Η στατιστική μοντελοποίηση υπέδειξε, ότι οι ορμονικές μεταβολές ενδέχεται να διαμεσολαβούν σε μέρος της συσχέτισης, ενισχύοντας την υπόθεση ενός μηχανισμού που περιλαμβάνει την ενεργοποίηση του συστήματος απόκρισης στο στρες και τη διαταραχή της στυτικής λειτουργίας.

Ωστόσο, αυτό δεν αποδεικνύει ότι το εργασιακό άγχος προκάλεσε άμεσα στυτική δυσλειτουργία σε κάθε συμμετέχοντα. Η μελέτη αφορούσε μια επιλεγμένη ομάδα νεαρών εργαζόμενων ανδρών, ενώ οι συσχετίσεις που προκύπτουν από μελέτες παρατήρησης ενδέχεται να επηρεάζονται από παράγοντες, που δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

Υπάρχουν ευρύτερα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη σύνδεση μεταξύ στρες και στυτικής δυσλειτουργίας;

Ναι, αν και ο βαθμός βεβαιότητας σχετικά με την αιτιώδη συνάφεια ποικίλλει.

Μια μελέτη του 2025, η οποία βασίστηκε στη μέθοδο της Μεντελιανής τυχαιοποίησης (Mendelian randomization), ανέδειξε επίσης στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ορισμένες μορφές χρόνιου ψυχολογικού στρες, και ειδικότερα οι οικονομικές δυσκολίες, ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης στυτικής δυσλειτουργίας.

Επομένως, η νέα έρευνα επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό τη γενικότερη σχέση μεταξύ στρες και στυτικής δυσλειτουργίας (ΣΔ), επεκτείνοντάς την ειδικότερα στις πιέσεις που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας.

Σημαίνει η στυτική δυσλειτουργία σε έναν νεαρό άνδρα ότι το αίτιο είναι το στρες;

Όχι απαραίτητα. Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να οφείλεται σε ψυχολογικά, σωματικά ή μικτά αίτια. Οι γιατροί ενδέχεται επίσης να εξετάσουν την πιθανότητα για:

  • Διαβήτη
  • Καρδιαγγειακή νόσο
  • Χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης
  • Προβλήματα θυρεοειδούς
  • Κάπνισμα
  • Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
  • Παρενέργειες φαρμακευτικής αγωγής
  • Νευρολογικές ή αγγειακές διαταραχές
  • Κατάθλιψη, άγχος ή δυσκολίες στη σχέση με τη σύντροφο

Η επίμονη στυτική δυσλειτουργία μπορεί μερικές φορές να αποτελεί πρώιμη ένδειξη κάποιου άλλου προβλήματος υγείας και όχι απλώς αντίδραση σε μια αγχωτική εργασία.

αγχος για τα λεφτα

Τι πρέπει να κάνει ένας νεαρός άνδρας εάν το εργασιακό στρες φαίνεται να επηρεάζει τη στύση του;

  • Η μείωση του υπερβολικού φόρτου εργασίας, η βελτίωση του ύπνου, η άσκηση και η αντιμετώπιση του άγχους μπορεί να βοηθήσουν όταν το στρες αποτελεί παράγοντα συμβολής.
  • Η συμβουλευτική ή η σεξοθεραπεία μπορεί επίσης να αποδειχθούν χρήσιμες, όταν το άγχος απόδοσης δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, στον οποίο μια δύσκολη σεξουαλική εμπειρία αυξάνει την ανησυχία για την επόμενη.

Τα επίμονα ή επαναλαμβανόμενα προβλήματα στύσης θα πρέπει πάντως να συζητούνται με επαγγελματία υγείας. Μια ιατρική αξιολόγηση μπορεί να εντοπίσει σωματικούς, φαρμακολογικούς, ορμονικούς ή ψυχολογικούς παράγοντες, που συμβάλλουν στο πρόβλημα, ώστε η θεραπεία να στοχεύει στην πραγματική αιτία.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η μείωση του εργασιακού στρες να αναστρέψει τη στυτική δυσλειτουργία;

Ενδεχομένως, όταν το στρες αποτελεί σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα, αν και η νέα μελέτη δεν εξέτασε κατά πόσον η μείωση του εργασιακού στρες αποκαθιστά τη στυτική λειτουργία.

Σημαίνει η στυτική δυσλειτουργία που οφείλεται στο στρες ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης είναι χαμηλά;

Όχι. Το στρες μπορεί να επηρεάσει τη στύση μέσω ψυχολογικών, νευρικών και αγγειακών μηχανισμών, ακόμη και όταν τα επίπεδα τεστοστερόνης είναι φυσιολογικά.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη ενισχύει τα στοιχεία που δείχνουν ότι το εργασιακό στρες μπορεί να συμβάλλει στη στυτική δυσλειτουργία στους νέους, με το μεγάλο ωράριο και την έλλειψη υποστήριξης στον χώρο εργασίας να αναδεικνύονται σε σημαντικοί παράγοντες.

Ωστόσο, η επίμονη στυτική δυσλειτουργία δεν πρέπει να αποδίδεται απλώς στην εργασία: το άγχος, η καρδιαγγειακή υγεία, οι ορμόνες, τα φάρμακα και η ψυχική υγεία μπορούν όλα να αλληλεπιδρούν.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:00ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Δύο τράγοι επιτέθηκαν σε 77χρονο μέσα στο σπίτι του - Σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο

19:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Σπάρτακ Σουμπόντιτσα 77-59: Δεύτερο δείγμα θετικό για το... μισό Τριφύλλι

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κεραυνός χτύπησε πλάτανο κοντά σε φωλιά πελαργών στον Πλάτανο Τρικάλων

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανάβυσσος: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονο αγόρι που έπαιζε σε πισίνα ξενοδοχείου

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλιάνα πεθαίνει μετά από πλαστική χειρουργική - Σε 8 ώρες 6 αισθητικές επεμβάσεις ταυτόχρονα

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μυλοχώρι Κιλκίς

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Βρέχει στη Θεσσαλονίκη: Στον αέρα η συναυλία του Αντώνη Ρέμου - Βίντεο

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Διαψεύδει ο διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας για μυστική μεταφορά του τραγουδιστή

19:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ευχάριστα νέα για Καρέτσα: Προπονήθηκε ατομικά, ίσως προλάβει το ματς με Στουτγάρδη

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τι θα υποστηρίξουν οι γιατροί στην απολογία τους - Ο ένας γευμάτιζε η άλλη πανικοβλήθηκε - Φωτογραφία ντοκουμέντο από την ώρα της πλασμαφαίρεσης

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Το εργασιακό άγχος μπορεί να προκαλέσει στυτική δυσλειτουργία στους νέους

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Λαϊκή αγρυπνία από αύριο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας - Η ανακοίνωση της οικογένειας

18:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τρομακτική προειδοποίηση από τον CEO της Anthropic - Ζητά άμεση επιβράδυνση στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Πινγκ πονγκ και «Τούμπα Λίμπρε» - Το χιουμοριστικό βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα - Η ανάρτηση Κολυδά

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Νεροποντή στη Θεσσαλονική, τεράστιο self cloud - Πού αλλού βρέχει - Βίντεο

18:40ΚΟΣΜΟΣ

«Πρέπει να μιλήσουμε»: Ο Ζελένσκι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στη G20 του Μαϊάμι - Ας έρθει στη Μόσχα λέει το Κρεμλίνο

18:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες αλλαγές στην αγορά ακινήτων: Φόροι, ενοίκια, ΕΝΦΙΑ, βραχυχρόνιες μισθώσεις και «Σπίτι μου 3»

18:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Από τα σαλόνια στα... αλώνια: Έπεσε στο ερασιτεχνικό η Μονακό

18:17ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Μoτζτάμπα Χαμενεΐ ζει»: Η δήλωση του Ιρανού Προέδρου από τη Σύνοδο BRICS

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:30ΕΛΛΑΔΑ

Βρέχει στη Θεσσαλονίκη: Στον αέρα η συναυλία του Αντώνη Ρέμου - Βίντεο

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Νεροποντή στη Θεσσαλονική, τεράστιο self cloud - Πού αλλού βρέχει - Βίντεο

14:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Νέο σενάριο για Μεσόγειο – Τι δείχνουν ECMWF και UKMO για 16-19 Σεπτεμβρίου

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Λαϊκή αγρυπνία από αύριο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας - Η ανακοίνωση της οικογένειας

16:59ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τι θα υποστηρίξουν οι γιατροί στην απολογία τους - Ο ένας γευμάτιζε η άλλη πανικοβλήθηκε - Φωτογραφία ντοκουμέντο από την ώρα της πλασμαφαίρεσης

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανάβυσσος: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονο αγόρι που έπαιζε σε πισίνα ξενοδοχείου

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλιάνα πεθαίνει μετά από πλαστική χειρουργική - Σε 8 ώρες 6 αισθητικές επεμβάσεις ταυτόχρονα

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γιατρός Γάκα ετοιμαζόταν να γράψει βιβλίο για τα περιστατικά που αντιμετώπισε και τις εμπειρίες της

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξόδεψε σχεδόν 470.000 δολάρια για τα μαλλιά και το μακιγιάζ του πρωθυπουργού από το 2019

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πάρο - Νέο μέτωπο στην Κόνιτσα σε δύσβατο σημείο

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Διαψεύδει ο διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας για μυστική μεταφορά του τραγουδιστή

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναχτύπησε Τούρκος απόστρατος για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Θα προβούμε σε προληπτική νόμιμη άμυνα» - Θυμήθηκε ξανά το «Μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα»

17:54LIFESTYLE

Συγκινεί η Κατερίνα Στανίση για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγε τσάμπα και στεναχωρημένος»

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι καταθέσεις των υπαλλήλων του ιατρείου «καίνε» τους γιατρούς - Τι λένε για την ώρα άφιξης του καλλιτέχνη

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Οι εντάσεις με την οικογένεια ήταν σε ύφεση - Αυτές τις ώρες θρηνούν», λέει ο δικηγόρος του τραγουδιστή

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει απότομα το σκηνικό - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

15:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φαιδώργιος» και άλλα ονοματολογικά περίεργα: Γλωσσολόγος απαντάει στο Newsbomb - Τι λέει η ψυχολογία και πώς αντιμετωπίζει τα διπλά ονόματα η Εκκλησία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ