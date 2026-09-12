Το εργασιακό άγχος μπορεί να προκαλέσει στυτική δυσλειτουργία στους νέους

Η στυτική δυσλειτουργία συνδέεται συχνά με την προχωρημένη ηλικία, αλλά εμφανίζεται και σε νεαρότερους άνδρες.

Μια νέα μελέτη υποδεικνύει, ότι το χρόνιο εργασιακό στρες μπορεί να αποτελεί έναν από τους παράγοντες συμβολής, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε υψηλότερα επίπεδα συνδέεται με χειρότερη στυτική λειτουργία.

Τι έδειξε η νέα μελέτη για τη στυτική δυσλειτουργία;

Οι ερευνητές μελέτησαν 826 άνδρες που εργάζονταν σε πλήρες ωράριο και ήταν ηλικίας 22 έως 40 ετών. Αξιολόγησαν 5 πτυχές εργασιακού άγχους:

Μεγάλο ωράριο εργασίας Περιορισμένη αυτονομία στην λήψη αποφάσεων Ανεπαρκής υποστήριξη από τον προϊστάμενο Δύσκολες σχέσεις με συναδέλφους Πίεση για προαγωγή

Η στυτική λειτουργία μετρήθηκε με το ερωτηματολόγιο International Index of Erectile Function-5 (IIEF-5), ενώ εξετάστηκαν τα επίπεδα κορτιζόλης, τεστοστερόνης και άλλων ορμονών. Εξαιρέθηκαν άνδρες με παθήσεις ή υπό αγωγή με φάρμακα, που ενδέχεται να προκαλέσουν οργανική στυτική δυσλειτουργία.

Διαπιστώθηκαν τα εξής:

Η στυτική δυσλειτουργία επηρέασε το 8,2% της ομάδας με το χαμηλότερο άγχος, έναντι του 54,4% της ομάδας με το υψηλότερο άγχος.

της ομάδας με το χαμηλότερο άγχος, έναντι του της ομάδας με το υψηλότερο άγχος. Αφότου συνυπολογίστηκαν σχετικοί παράγοντες, όπως ηλικία, δείκτης μάζας σώματος, κάπνισμα και κατανάλωση αλκοόλ, η ομάδα με το υψηλότερο άγχος παρουσίαζε περίπου δεκαπλάσιες πιθανότητες εμφάνισης στυτικής δυσλειτουργίας.

παρουσίαζε περίπου πιθανότητες εμφάνισης στυτικής δυσλειτουργίας. Το ωράριο εργασίας παρουσίασε την ισχυρότερη αρνητική συσχέτιση.

παρουσίασε την ισχυρότερη αρνητική συσχέτιση. Η υποστήριξη από τον προϊστάμενο φάνηκε να λειτουργεί προστατευτικά.

Η ομάδα με το υψηλότερο άγχος εργαζόταν κατά μέσο όρο περίπου 65 ώρες την εβδομάδα, σε σύγκριση με τις 42 ώρες της ομάδας με το χαμηλότερο άγχος.

Πώς μπορεί το εργασιακό άγχος να επηρεάσει τη στύση;

Η στύση εξαρτάται από συντονισμένα σήματα μεταξύ εγκεφάλου, ορμονών, νεύρων και αιμοφόρων αγγείων. Το άγχος μπορεί να παρεμποδίσει τη σεξουαλική διέγερση, να αυξήσει τη δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και να τροφοδοτήσει το άγχος επίδοσης.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης και χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης, καθώς αυξανόταν το εργασιακό άγχος. Η στατιστική μοντελοποίηση υπέδειξε, ότι οι ορμονικές μεταβολές ενδέχεται να διαμεσολαβούν σε μέρος της συσχέτισης, ενισχύοντας την υπόθεση ενός μηχανισμού που περιλαμβάνει την ενεργοποίηση του συστήματος απόκρισης στο στρες και τη διαταραχή της στυτικής λειτουργίας.

Ωστόσο, αυτό δεν αποδεικνύει ότι το εργασιακό άγχος προκάλεσε άμεσα στυτική δυσλειτουργία σε κάθε συμμετέχοντα. Η μελέτη αφορούσε μια επιλεγμένη ομάδα νεαρών εργαζόμενων ανδρών, ενώ οι συσχετίσεις που προκύπτουν από μελέτες παρατήρησης ενδέχεται να επηρεάζονται από παράγοντες, που δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

Υπάρχουν ευρύτερα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη σύνδεση μεταξύ στρες και στυτικής δυσλειτουργίας;

Ναι, αν και ο βαθμός βεβαιότητας σχετικά με την αιτιώδη συνάφεια ποικίλλει.

Μια μελέτη του 2025, η οποία βασίστηκε στη μέθοδο της Μεντελιανής τυχαιοποίησης (Mendelian randomization), ανέδειξε επίσης στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ορισμένες μορφές χρόνιου ψυχολογικού στρες, και ειδικότερα οι οικονομικές δυσκολίες, ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης στυτικής δυσλειτουργίας.

Επομένως, η νέα έρευνα επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό τη γενικότερη σχέση μεταξύ στρες και στυτικής δυσλειτουργίας (ΣΔ), επεκτείνοντάς την ειδικότερα στις πιέσεις που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας.

Σημαίνει η στυτική δυσλειτουργία σε έναν νεαρό άνδρα ότι το αίτιο είναι το στρες;

Όχι απαραίτητα. Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να οφείλεται σε ψυχολογικά, σωματικά ή μικτά αίτια. Οι γιατροί ενδέχεται επίσης να εξετάσουν την πιθανότητα για:

Διαβήτη

Καρδιαγγειακή νόσο

Χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης

Προβλήματα θυρεοειδούς

Κάπνισμα

Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Παρενέργειες φαρμακευτικής αγωγής

Νευρολογικές ή αγγειακές διαταραχές

Κατάθλιψη, άγχος ή δυσκολίες στη σχέση με τη σύντροφο

Η επίμονη στυτική δυσλειτουργία μπορεί μερικές φορές να αποτελεί πρώιμη ένδειξη κάποιου άλλου προβλήματος υγείας και όχι απλώς αντίδραση σε μια αγχωτική εργασία.

Τι πρέπει να κάνει ένας νεαρός άνδρας εάν το εργασιακό στρες φαίνεται να επηρεάζει τη στύση του;

Η μείωση του υπερβολικού φόρτου εργασίας, η βελτίωση του ύπνου, η άσκηση και η αντιμετώπιση του άγχους μπορεί να βοηθήσουν όταν το στρες αποτελεί παράγοντα συμβολής.

Η συμβουλευτική ή η σεξοθεραπεία μπορεί επίσης να αποδειχθούν χρήσιμες, όταν το άγχος απόδοσης δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, στον οποίο μια δύσκολη σεξουαλική εμπειρία αυξάνει την ανησυχία για την επόμενη.

Τα επίμονα ή επαναλαμβανόμενα προβλήματα στύσης θα πρέπει πάντως να συζητούνται με επαγγελματία υγείας. Μια ιατρική αξιολόγηση μπορεί να εντοπίσει σωματικούς, φαρμακολογικούς, ορμονικούς ή ψυχολογικούς παράγοντες, που συμβάλλουν στο πρόβλημα, ώστε η θεραπεία να στοχεύει στην πραγματική αιτία.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η μείωση του εργασιακού στρες να αναστρέψει τη στυτική δυσλειτουργία;

Ενδεχομένως, όταν το στρες αποτελεί σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα, αν και η νέα μελέτη δεν εξέτασε κατά πόσον η μείωση του εργασιακού στρες αποκαθιστά τη στυτική λειτουργία.

Σημαίνει η στυτική δυσλειτουργία που οφείλεται στο στρες ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης είναι χαμηλά;

Όχι. Το στρες μπορεί να επηρεάσει τη στύση μέσω ψυχολογικών, νευρικών και αγγειακών μηχανισμών, ακόμη και όταν τα επίπεδα τεστοστερόνης είναι φυσιολογικά.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη ενισχύει τα στοιχεία που δείχνουν ότι το εργασιακό στρες μπορεί να συμβάλλει στη στυτική δυσλειτουργία στους νέους, με το μεγάλο ωράριο και την έλλειψη υποστήριξης στον χώρο εργασίας να αναδεικνύονται σε σημαντικοί παράγοντες.

Ωστόσο, η επίμονη στυτική δυσλειτουργία δεν πρέπει να αποδίδεται απλώς στην εργασία: το άγχος, η καρδιαγγειακή υγεία, οι ορμόνες, τα φάρμακα και η ψυχική υγεία μπορούν όλα να αλληλεπιδρούν.

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