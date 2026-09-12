ΔΕΘ: Πινγκ πονγκ και «Τούμπα Λίμπρε» - Το χιουμοριστικό βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok

Σε ρυθμούς ΔΕΘ οι πολιτικοί αρχηγοί, καθώς ανηφορίζουν ένας ένας προς Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ενόψει της αποψινής ομιλίας του, επισκέφθηκε τα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ και ανέβασε το σχετικό βίντεο στο TikTok.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται μεταξύ άλλων να ρωτά αν ένα ποτό που τον κερνούν είναι το διάσημο «Τούμπα Λίμπρε», ενώ προς το τέλος του βίντεο επιδεικνύει και τις ικανότητές του στο πινγκ πονγκ.