Ανάβυσσος: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονο αγόρι που έπαιζε σε πισίνα ξενοδοχείου

Snapshot Ένα 4χρονο παιδί μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από περιστατικό σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο.

Το παιδί ανασύρθηκε με τις αισθήσεις του, αλλά διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται προληπτικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν θεωρείται άμεσα απειλητική για τη ζωή του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού στην πισίνα του ξενοδοχείου. Snapshot powered by AI

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκε ένα τετράχρονο παιδί, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο.

Το συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν με τους γονείς του σε ξενοδοχείο της περιοχής, όπου είχαν μεταβεί για διακοπές, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε μέσα στην πισίνα.

Το παιδί ανασύρθηκε από το νερό έχοντας τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο ανέλαβε τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή του και το τετράχρονο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των θεραπόντων ιατρών, η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο.