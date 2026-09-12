Βραζιλιάνα πεθαίνει μετά από πλαστική χειρουργική - Σε 8 ώρες 6 αισθητικές επεμβάσεις ταυτόχρονα

Απαντήσεις για τον θάνατο μίας 51χρονης, κατά τη διάρκεια μίας μαραθώνιας πλαστικής χειρουργικής διάρκειας 8 ωρών, κατά την οποία υποβλήθηκε ταυτόχρονα σε 6 αισθητικές επεμβάσεις.

Η Αντρέια Βιέιρα Γκασπάρ, η οποία ζούσε στην Ισπανία ταξίδεψε στη Βραζιλία για να χειρουργηθεί από τον Δρ Λεσάντρο Μαρτίνς. Μάλιστα μάζευε χρήματα για να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Σε διάστημα δύο ετών είχε συγκεντρώσει σχεδόν 23.000 δολάρια ΗΠ για να υποβληθεί στην πλαστική χειρουργική επέμβαση, η οποία περιελάμβανε λίφτινγκ, βλεφαροπλαστική, λιποαναρρόφηση και μεταμόσχευση λίπους στο πρόσωπο, στη Γκοϊάνια της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της αδελφής της Τζιάν Βιέιρα, η Αντρέια δεν είχε υποβληθεί σε προεγχειρητικές εξετάσεις όταν έφτασε στη Βραζιλία, και πέθανε λίγες ημέρες μετά την επέμβαση, στις 12 Αυγούστου.

Η Τζιάν λέει ότι, αφού η γλώσσα της Αντρέια άρχισε να πρήζεται σοβαρά, προσπάθησε να επικοινωνήσει με την ιατρική ομάδα του γιατρού, αλλά η αδελφή της λέει ότι δεν έλαβε την κατάλληλη φροντίδα πριν να είναι πολύ αργά.

Ισχυρίζεται ότι το τοπικό νοσοκομείο δεν διέθετε ΜΕΘ ούτε ασθενοφόρο έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την Τζιάν, η αδελφή της πέθανε στα χέρια της μετά από πολλαπλές προσπάθειες ανάνηψης.

Σε ανακοίνωση της νομικής εκπροσώπησης του Δρ. Μάρτινς αναφέρεται πως: «Από σεβασμό προς το ιατρικό απόρρητο — το οποίο ισχύει ακόμη και μετά το θάνατο, όπως ορίζει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας — δεν θα δοθούν συνεντεύξεις, ούτε θα γίνουν σχόλια σχετικά με κλινικά δεδομένα… Ο γιατρός εκφράζει την πεποίθηση ότι η έρευνα θα αποδείξει την ορθότητα της παρεχθείσας περίθαλψης».

Από την πλευρά του νοσοκομείου, δικηγόρος που το εκπροσωπεί ανέφερε πως η Αντρέια «έλαβε άμεση επείγουσα περίθαλψη» και ότι «λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα» για τη θεραπεία της.