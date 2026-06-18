Τα «σκοτεινά λεπτά» πριν την εξαφάνιση της Σταυρούλας - Μυστήριο με το κινητό τηλέφωνο που έκλεισε

Κανένα στοιχείο δεν έχει βρεθεί που να βοηθήσει τις Αρχές να εντοπίσουν τα ίχνη της 45χρονης - Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Τα «σκοτεινά λεπτά» πριν την εξαφάνιση της Σταυρούλας - Μυστήριο με το κινητό τηλέφωνο που έκλεισε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Η χρονη Σταρούλα Λεεντάκη αγνοείται από τις 30 Μαΐου 2026 και οι αρχές στα Χανιά συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για τον εντοπισμό της.
  • Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποιούν drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για τις αναζητήσεις, ενώ αξιολογούνται μαρτυρίες και καταθέσεις.
  • Το κινητό της σταμάτησε να εκπέμπει κοντά στην περιοχή της Αγυιάς, και από εκείνη τη στιγμή δεν υπήρξε καμία επικοινωνία από την ίδια.
  • Στο σπίτι της βρέθηκαν τρόφιμα άθικτα, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν είχε πρόθεση να φύγει οικειοθελώς.
  • Οι αρχές καλούν τους πολίτες να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία, ακόμη και ασήμαντη, για να βοηθήσουν στην εξέλιξη της έρευνας.
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Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στα Χανιά για τον εντοπισμό της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται από τις 30 Μαΐου 2026 και έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Οι αστυνομικές δυνάμεις επανεξετάζουν τα δεδομένα της υπόθεσης και πραγματοποιούν νέες αναζητήσεις σε περιοχές όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κινήθηκε η γυναίκα πριν χαθούν τα ίχνη της.

Στο πλαίσιο των ερευνών, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ Χανίων, σήμερα επιχειρούν και ειδικά μέσα της ΕΛ.ΑΣ., με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από αέρος, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας, με τους συνοδούς τους.

Παράλληλα, αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων αξιολογούν κάθε στοιχείο που προκύπτει από μαρτυρίες και καταθέσεις, ενώ τις προσπάθειες συνδράμει και κλιμάκιο με εξειδικευμένους αστυνομικούς από την Αθήνα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, ανέφερε πως η υπόθεση εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή και από την αρχή, χωρίς να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

«Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και ο χειρισμός μας είναι πολύ προσεκτικός», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως η 45χρονη είχε μεταβεί στο πατρικό της σπίτι στο Βαρύπετρο Χανίων στις 30 Μαΐου, όπου φέρεται να πλήρωσε εργάτη για αγροτικές εργασίες. Στη συνέχεια, σύμφωνα με μαρτυρίες, κατευθύνθηκε προς στάση λεωφορείου, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι και την εργασία της στα Χανιά.

Σταυρούλα

Το κινητό της τηλέφωνο σταμάτησε να εκπέμπει στην περιοχή της Αγυιάς, ενώ από εκείνο το σημείο και μετά δεν υπήρξε επικοινωνία με κανένα πρόσωπο από το περιβάλλον της. Την εξαφάνισή της δήλωσε στην Αστυνομία ο αδερφός της στις 7 Ιουνίου, καθώς μέχρι τότε νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

«Σκοτεινή υπόθεση»

Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού κ. Κώστας Γιαννόπουλος μιλώντας στο neakriti.gr και στην ΚΡΗΤΗ ΤV, έκανε λόγο για μια υπόθεση σκοτεινή, καθώς δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο γύρω από την εξαφάνιση της 45χρονης.

«Το τελευταίο στίγμα που το κινητό έδειξε ήταν κοντά στη στάση που πήγε να πληρώσει κάποιον εργάτη κι από εκεί χάθηκαν τελείως τα ίχνη της. Όταν βγάζουμε alert συνήθως κάποιες πληροφορίες υπάρχουν. Εδώ δεν υπάρχουν πληροφορίες. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε τέτοιου είδους σκοτάδι ουσιαστικά», είπε ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος.

Πηγές αναφέρουν ότι η 45χρονη, την ημέρα που εξαφανίστηκε τακτοποίησε την οικονομική εκκρεμότητα που είχε με τον συγκεκριμένο εργάτη για τον καθαρισμό αγροτικής έκτασης της οικογένειας. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη επέμεινε να τον εξοφλήσει την ίδια ημέρα. Στη συνέχεια, η 45χρονη κινήθηκε προς τη στάση του λεωφορείου με σκοπό να επιστρέψει στα Χανιά, όπου διέμενε και εργαζόταν σε επιχείρηση εστίασης.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη ζούσε μέχρι πρότινος με τους δύο κατάκοιτους γονείς της στο πατρικό της σπίτι στο Βαρύπετρο. Σύμφωνα με κατοίκους του χωριού, το τελευταίο διάστημα είχε μετακομίσει σε σπίτι που νοίκιασε μόνη της στην πόλη των Χανίων. Ίδιες πηγές μιλούν για μια γυναίκα χαμηλών τόνων, ήσυχη που πηγαινοερχόταν με τα πόδια καθώς δεν οδηγούσε.

Οι αστυνομικοί, που ερεύνησαν το σπίτι της 45χρονης στα Χανιά, βρήκαν τρόφιμα τα οποία είχε αγοράσει λίγο πριν εξαφανιστεί και τα οποία παρέμεναν άθικτα και μάλιστα κάποια ήταν ακόμη στις σακούλες μεταφοράς, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη δεν είχε πρόθεση να φύγει.

Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού κ. Κώστας Γιαννόπουλος κάλεσε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι σχετικό «να τηλεφωνήσει στην Αστυνομία αλλά και στο 1017, εχέμυθα, δεν χρειάζεται να δώσει στοιχεία, προκειμένου να βοηθήσει την έρευνα, ακόμη και με κάτι το οποίο είναι απλό, προκειμένου να ενημερώσουμε την Αστυνομία για να διευκολυνθεί η δουλειά της».

Ο αδελφός της που είναι και ο άνθρωπος που ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο την ημέρα που εξαφανίστηκε η 45χρονη και υποστηρίζει ότι η αδελφή του δεν θα μπορούσε να οργανώσει μόνη της για οποιονδήποτε λόγο την εξαφάνιση της.

Η έρευνα για την εξαφάνιση της 45χρονης έχει περάσει σε νέα φάση, με τις αρχές να εξετάζουν κρίσιμα στοιχεία από το περιβάλλον της και να αναζητούν απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις της.

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