Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας - Υποψίες πως δολοφονήθηκε

Η γυναίκα έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου και 18 μέρες μετά οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει κάποιο στοιχείο που να αποκαλύπτει τι ακριβώς έχει συμβεί

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας - Υποψίες πως δολοφονήθηκε
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  • Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στα Χανιά από τις 30 Μαΐου και δεν έχει βρεθεί κανένα στοιχείο για την τύχη της μέχρι σήμερα.
  • Την ημέρα της εξαφάνισης, επισκέφθηκε το πατρικό της σπίτι, συνάντησε έναν εργάτη για πληρωμή και πέρασε από το σπίτι που νοίκιαζε πριν κατευθυνθεί στη στάση λεωφορείου.
  • Τα ίχνη της χάθηκαν στη στάση λεωφορείου, ενώ επέστρεφε στη δουλειά της στα Χανιά.
  • Ο αδερφός της κατήγγειλε την εξαφάνιση επτά μέρες αργότερα λόγω νοσηλείας σε νοσοκομείο, με τις αρχές να ξεκινούν έρευνες άμεσα.
  • Φίλοι της αποκλείουν το ενδεχόμενο να έφυγε οικειοθελώς και υποπτεύονται ότι κάτι κακό της συνέβη.
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Ένα «θρίλερ» βρίσκεται σε εξέλιξη στα Χανιά μετά την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Η γυναίκα έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου και 18 μέρες μετά οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει κάποιο στοιχείο που να αποκαλύπτει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Οι αστυνομικοί πλέον αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Η 45χρονη, την ημέρα της εξαφάνισής της, επισκέφθηκε πρώτα το πατρικό της σπίτι στην περιοχή Βαρύπετρο Χανίων, στη συνέχεια συναντήθηκε με έναν εργάτη προκειμένου να τον πληρώσει για κάποιες εργασίες που της έκανε στα χωράφια της και στο τέλος πήγε από ένα σπίτι που νοίκιαζε.

Αφού λοιπόν πέρασε και από εκεί, κατευθύνθηκε προς τη στάση του λεωφορείου για να γυρίσει στα Χανιά προκειμένου να πάει στη δουλειά της. Εκείνη ακριβώς τη χρονική στιγμή χάθηκαν τα ίχνη της. Ο αδερφός της δήλωσε την εξαφάνισή της επτά μέρες μετά, καθώς ήταν νοσηλευόμενος σε ένα νοσοκομείο, με τις αρχές να ξεκινούν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό της.

Όπως είπαν και οι φίλοι της, αποκλείεται η 45χρονη να έφυγε μόνη της ή να ήθελε να φύγει και εικάζουν ότι κάτι της συνέβη.

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