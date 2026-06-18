Χανιά: Νέα τροπή στην εξαφάνιση της Σταυρούλας – Το πρόσωπο-«κλειδί» που μπορεί να λύσει το μυστήριο

Snapshot Οι Αρχές στα Χανιά ξεκίνησαν εκ νέου εντατικές έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ερευνώντας εκ νέου το σπίτι της.

Η Αστυνομία αναλύει λεπτομερώς τη διαδρομή της αγνοούμενης την ημέρα της εξαφάνισης για να εντοπίσει το σημείο απώλειας στοιχείων και πιθανούς μάρτυρες.

Πρόσωπο – «κλειδί» από το στενό περιβάλλον της Σταυρούλας έχει καταθέσει για δεύτερη φορά στους αστυνομικούς.

Στόχος των Αρχών είναι να συγκεντρώσουν κάθε άγνωστη λεπτομέρεια της ζωής της Σταυρούλας για να λύσουν το μυστήριο της εξαφάνισής της. Snapshot powered by AI

Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, στα Χανιά. Ωστόσο, οι έρευνες των Αρχών περνούν πλέον σε νέα φάση, με δράση στο πεδίο. Η Αστυνομία πιάνει το νήμα από την αρχή, αναζητώντας το «κλειδί» της υπόθεσης.

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων ξεκίνησαν σαρωτική έρευνα από το «μηδέν». Συγκεκριμένα, έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρέθηκαν ξανά στο σπίτι της Σταυρούλας και το έκαναν «φύλλο και φτερό», αναζητώντας έστω και το παραμικρό ίχνος που μπορεί να είχε διαφύγει στην πρώτη έρευνα, σύμφωνα με το STAR.

Παράλληλα, αστυνομικοί ακολούθησαν βήμα – βήμα την ακριβή διαδρομή που έκανε η αγνοούμενη την ημέρα που εξαφανίστηκε. Ψάχνουν να βρουν το ακριβές σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη της, αλλά και ποιος μπορεί να βρέθηκε στον δρόμο της.

Από προχθές άνοιξε ένας νέος, κομβικός κύκλος καταθέσεων. Πρόσωπο – «κλειδί», άτομο από το πολύ στενό της περιβάλλον, βρέθηκε για δεύτερη φορά απέναντι από τους αστυνομικούς. Δεν πρόκειται για τον αδελφό της, αλλά για άλλο πρόσωπο.

Ο στόχος είναι να χαρτογραφηθεί κάθε άγνωστη λεπτομέρεια της ζωής της Σταυρούλας, ώστε να βρεθεί επιτέλους η άκρη του νήματος σε αυτήν τη μυστηριώδη εξαφάνιση.

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