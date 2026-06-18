Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Θρίλερ με ανατροπές και νέα στοιχεία

Snapshot Η εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά εξετάζεται με αντιφατικές μαρτυρίες για την ημερομηνία της, μεταξύ 29 και 30 Μαΐου.

Ο αδερφός της δήλωσε την εξαφάνιση στις 7 Ιουνίου, πέντε μέρες μετά το εξιτήριό του από νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν κατά το κρίσιμο διάστημα.

Οι αρχές ερευνούν το σπίτι του ενοικιαστή της και αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό, ενώ δεν αποκλείουν ούτε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ούτε της εκούσιας εξαφάνισης.

Η 45χρονη διατηρούσε τεταμένες σχέσεις με την οικογένειά της και είχε νοικιάσει γκαρσονιέρα για να είναι κοντά στη δουλειά της, χωρίς να έχει σύντροφο.

Η έρευνα συνεχίζεται με συλλογή καταθέσεων και έλεγχο των κινήσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της γυναίκας για την αποκάλυψη κρίσιμων στοιχείων. Snapshot powered by AI

Σε θρίλερ για γερά στομάχια εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Οι Αρχές διεξήγαγαν έρευνα στο σπίτι του ενοικιαστή της 45χρονης αγνοούμενης για τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας πριν χαθούν τα ίχνη της. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, άλλη ημερομηνία εξαφάνισης δήλωσε ο αδελφός της και άλλη ημερομηνία τα δύο πρόσωπα-κλειδιά της υπόθεσης.

Σε αυτό το κλίμα οι Αρχές έκαναν φύλλο και φτερό το σπίτι του ενοικιαστή της γυναίκας. Στο σημείο κλήθηκε και ο αδελφός της ο οποίος λίγο αργότερα μετέβη στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για να δώσει νέα συμπληρωματική κατάθεση.

Τα νέα στοιχεία

Ο αδελφός της Σταυρούλας δήλωσε ότι η 45χρονη εξαφανίστηκε το Σάββατο 30 Μαΐου. Ωστόσο ο ενοικιαστής και η γυναίκα που υποστηρίζει ότι είδε τη Σταυρούλα σε στάση λεωφορείου, επιμένουν πως όλα αυτά εκτυλίχθηκαν μία μέρα νωρίτερα από εκείνη που δήλωσε ο αδερφός της, δηλαδή την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Ο εργάτης όμως που συναντήθηκε με τη γυναίκα πριν χαθεί από προσώπου γης, συμφωνεί με την ημερομηνία που έδωσε ο αδελφός της.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον προκαλεί ένα στοιχείο που δίνουν και οι δύο αν και δίνουν διαφορετική ημερομηνία. Η 45χρονη κρατούσε μία σακούλα με αυγά.

Ποια είναι η αλήθεια για την ημέρα εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη; Πότε και πού χάθηκαν τελικά τα ίχνη της; Αν έκανε λάθος ο αδερφός της, πώς δικαιολογείται; Πώς έμαθε εκείνος την ημέρα της εξαφάνισης από την στιγμή που τότε βρισκόταν σε νοσοκομείο;

Σε κάθε περίπτωση η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε από τον αδερφό της στις 7 Ιουνίου, 5 μέρες μετά το εξιτήριο που πήρε από νοσοκομείο.

Η εξαφάνιση

Η Σταυρούλα πριν χαθούν τα ίχνη της είχε περάσει από το πατρικό της σπίτι στο Βαρύπετρο Χανίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η σχέση που είχε η γυναίκα με τους γονείς και τον αδελφό της τα τελευταία χρόνια περιγράφεται ως «ηλεκτρισμένη».

«Δεν είχαμε λόγο να το κάνει αυτό. Δηλαδή δεν μπορούσα να υποψιαστώ κάτι γιατί δεν συνέβη κάτι για να μπω σε τέτοια σκέψη. Πήγε, έψαξε, βρήκε δουλειά. Μας είχε πει ‘βρήκα δουλειά’. Λέω ‘εδώ πέρα να… εσύ μείνε εδώ, να βοηθάς εμένα’ και τα λοιπά. ‘Όχι, θα δουλέψω εγώ’, λέει, ‘θα δουλέψω’. Και βρήκε αυτήν τη δουλειά που βρήκε. Και από εκεί ήρθε μία μέρα, πήρε κάτι πραγματάκια πάλι. Είχε νοικιάσει αυτό το δωμάτιο, γκαρσονιέρα τι είναι. Ήταν να κάνει και κάποια εγχείρηση. Για σύντροφο; Όχι, δεν είχε. Ποτέ της. Δεν είχε κανένα σύντροφο. Απλά όχι, το νοίκιασε αυτό, λέει γιατί θα είναι κοντά στη δουλειά της και θα τη βόλευε επειδή θα δούλευε και νύχτα, για να μην θέλει να παίρνει λεωφορείο να έρθει εδώ. Μόλις νοίκιασε, δεν ήρθε να μας δει άλλη φορά. Ήρθε μία φορά, γιατί ήθελε να πάρει μερικά πράγματα, δικά της. Ένα παπλωματάκι. Λέει ‘σαν να κρυώνω’ και τα λοιπά. ‘Μα παιδί μου’, της λέω, ‘έχεις ανάγκη να κοιμάσαι έξω, εδώ στο σπίτι σου το ζεστό και αυτά, και τα λοιπά;’. ‘Μα δεν προλαβαίνω’, λέει, ‘να παίρνω κι’ άλλο λεωφορείο για να πηγαίνω στη δουλειά’», λέει η μητέρα της 45χρονης.

Στη συνέχεια έφυγε από το πατρικό της και πλήρωσε έναν εργάτη, για δουλειές που έκανε σε χωράφι της. Πέρασε από το σπίτι του ενοικιαστή και κατευθύνθηκε προς την στάση του αστικού λεωφορείου με σκοπό να επιστρέψει στην πόλη των Χανίων.

Ο ενοικιαστής την Τετάρτη (17/6) ανέφερε σε αστυνομικούς που έκαναν έρευνα στο σπίτι του, πως η τελευταία του συνάντηση με την Σταυρούλα Λεβεντάκη έγινε στις 29 και όχι στις 30 Μαΐου.

Οι αστυνομικοί ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Δεν αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια, όμως δεν μπορούν να αποκλείσουν ούτε το ενδεχόμενο της εκούσιας εξαφάνισης. Ο έλεγχος στις κινήσεις τραπεζικών της λογαριασμών ίσως δώσει κρίσιμες απαντήσεις.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο αδερφός της αγνοούμενης γυναίκας δεν φαίνεται να έπαιξε ρόλο στα όσα έγιναν, καθώς εκείνο το διάστημα νοσηλευόταν αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο. Καθυστέρησε πάντως να δηλώσει την εξαφάνιση της 45χρονης.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται στη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας και στη λήψη καταθέσεων από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον.

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