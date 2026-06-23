Αγρίνιο: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά - 4 συλλήψεις

Snapshot Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα διακίνησης ναρκωτικών στο Αγρίνιο με τέσσερις συλλήψεις, τρεις ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό.

Κατασχέθηκαν 774 γραμμάρια κοκαΐνης, 980 γραμμάρια κάνναβης, όπλα, μαχαίρια και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Η ομάδα χρησιμοποιούσε συχνή εναλλαγή οικιών ως κρυψώνες για τα ναρκωτικά προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό.

Σε έρευνα βρέθηκαν επίσης χρήματα, κινητό τηλέφωνο, κλειδιά και συσκευασίες αποθήκευσης ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων. Snapshot powered by AI

Την εξάρθρωση μίας εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικά στο Αγρίνιο κατάφεραν αστυνομικοί του του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα (22/6), συνέλαβαν τέσσερις άνδρες (τρεις ημεδαποί – ένας αλλοδαπός), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση, (συμμορία), διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς σε οικία καβάτζα στο Αγρίνιο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

774 γραμμάρια κοκαΐνης,

653 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

327 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (φούντες),

1 αεροβόλο πιστόλι,

1 αεροβόλο περίστροφο,

2 μαχαίρια,

1 φακός – συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (tazer),

πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, με εμφανή υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών και

Πλήθος συσκευασιών για την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, στην κατοχή του ενός κατηγορούμενου βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν 2,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 1.150 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και κλειδιά.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από την Ελληνική Αστυνομία, προέβαιναν σε συχνή εναλλαγή οικιών, τις οποίες χρησιμοποιούσαν ως καβάτζες ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

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