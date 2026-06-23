Συναγερμός στην Εύβοια: Άνδρας έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του, αυτοτραυματίστηκε και έβαλε φωτιά

Snapshot Στην Εύβοια, ένας άνδρας ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στο χωριό Ασμίνιο και έβαλε φωτιά στο κτίριο.

Ο άνδρας αυτοτραυματίστηκε μετά την πρόκληση της φωτιάς.

Πυροσβέστες κατέσβησαν τη φωτιά και αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο.

Ο άνδρας αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι και εκτοξεύει απειλές. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Εύβοια το απόγευμα της Τρίτης (23/6) γαι άνδρα ο οποίος ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στο χωριό Ασμίνιο στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, ο άνδρας έβαλε φωτιά στο σπίτι και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε.

Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες που έσβησαν τη φωτιά αλλά και αστυνομικοί που προσπαθούν να τον ηρεμήσουν. Ο άνδρας ωστόσο αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι, ενώ παράλληλα εκτοξεύει απειλές.

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