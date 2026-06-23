Συναγερμός στην Εύβοια: Άνδρας έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του, αυτοτραυματίστηκε και έβαλε φωτιά
Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες και αστυνομικοί
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- Στην Εύβοια, ένας άνδρας ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στο χωριό Ασμίνιο και έβαλε φωτιά στο κτίριο.
- Ο άνδρας αυτοτραυματίστηκε μετά την πρόκληση της φωτιάς.
- Πυροσβέστες κατέσβησαν τη φωτιά και αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο.
- Ο άνδρας αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι και εκτοξεύει απειλές.
Συναγερμός σήμανε στην Εύβοια το απόγευμα της Τρίτης (23/6) γαι άνδρα ο οποίος ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στο χωριό Ασμίνιο στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού.
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, ο άνδρας έβαλε φωτιά στο σπίτι και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε.
Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες που έσβησαν τη φωτιά αλλά και αστυνομικοί που προσπαθούν να τον ηρεμήσουν. Ο άνδρας ωστόσο αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι, ενώ παράλληλα εκτοξεύει απειλές.
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