Γαστούνη: 14χρονη έπεσε με το κεφάλι από ύψος τριών μέτρων

Snapshot Μια 14χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση περίπου τριών μέτρων στο σπίτι της στη Γαστούνη.

Τη 14χρονη εντόπισε η μητέρα της και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο.

Η 14χρονη είχε τις αισθήσεις της και διατηρούσε επαφή με το περιβάλλον μετά την πτώση.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Γαστούνη όταν μια 14χρονη τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από ύψος περίπου τριών μέτρων, στο σπίτι της.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το περιστατικό σημειώθηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται, με το παιδί να πέφτει από ύψος τουλάχιστον τριών μέτρων και να τραυματίζεται στο κεφάλι. Τη 14χρονη εντόπισε η μητέρα της, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Από την πτώση το παιδί έφερε τραύμα στο κεφάλι και αιμορραγούσε, ωστόσο διατηρούσε επαφή με το περιβάλλον και είχε τις αισθήσεις του. Στο σημείο, πέρα από τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα εξετάζονται, ενώ η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή.

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