Νέο περιστατικό με μετανάστες στην Κρήτη – 33 άτομα στους Καλούς Λιμένες
Οι μετανάστες βρίσκονται στους Καλούς Λιμένες, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη του περιστατικού
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- Στους Καλούς Λιμένες της Κρήτης εντοπίστηκαν 33 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα.
- Όλοι οι διασωθέντες προέρχονται από το Σουδάν.
- Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του περιστατικού και αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Νέο περιστατικό με μετανάστες βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι συνολικά 33 άτομα έχουν εντοπιστεί και αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, όλοι οι διασωθέντες είναι από το Σουδάν, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και μία γυναίκα.
Οι μετανάστες βρίσκονται στους Καλούς Λιμένες, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη του περιστατικού.
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