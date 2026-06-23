Πέλλα: Προσπάθησαν να εξαπατήσουν αστυνομικό με τη μέθοδο του «λογιστή» - Συνελήφθη 39χρονος

Συνελήφθη 39χρονος στη Πέλλα που προσπάθησε να εξαπατήσει, μαζί με συνεργό του, έναν 44χρονο αστυνομικό, χωρίς να γνωρίζουν την ιδιότητα του, προσποιούμενοι τους... λογιστές.

Ο αστυνομικός αντιλήφθηκε αμέσως ότι επρόκειτο περί απάτης και ενημέρωσε τους συναδέλφους του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο 39χρονος, τη στιγμή που πήγε να παραλάβει την υποτιθέμενη λεία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μια γυναίκα συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε το προηγούμενο 24ωρο στον 44χρονο αστυνομικό, προσποιούμενη τη λογίστριά του, και του ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα για την αποφυγή δήθεν προστίμου.

Κατά τη σύλληψή του, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ο 39χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζός και αντιστάθηκε, απωθώντας τους αστυνομικούς.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος, μαζί με άγνωστη -μέχρι στιγμής- συνεργό του, φέρεται να εξαπάτησε την προηγούμενη εβδομάδα, με την ίδια μέθοδο, μια 79χρονη στο Κιλκίς, αποσπώντας 8.000 ευρώ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα, από περιοχή της Αττικής, με εμφανώς πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν τέσσερις καταδικαστικές αποφάσεις, με συνολικές ποινές κάθειρξης 10 ετών, φυλάκισης 19 μηνών και χρηματική ποινή 51.500 ευρώ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ