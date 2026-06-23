Λευκάδα: Άγριος ξυλοδαρμός θαμώνα μπαρ - Στο νοσοκομείο το θύμα, για μία γυναίκα έγινε η παρεξήγηση

Snapshot Ένας 56χρονος άνδρας ξυλοκοπήθηκε άγρια σε παραλιακό χωριό της Λευκάδας και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Η επίθεση έγινε από πέντε άτομα και προκάλεσε στον άνδρα κατάγματα σε μύτη και ζυγωματικά.

Δύο από τους δράστες συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις, ενώ παραπέμφθηκαν σε αυτόφωρο.

Οι Αρχές αναζητούν τρεις ακόμη εμπλεκόμενους για να τους συλλάβουν και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη.

Η αιτία της επίθεσης σχετίζεται με παρεξήγηση που αφορούσε μια γυναίκα. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα ύστερα από χτυπήματα που δέχθηκε σε όλο του το σώμα, και κυρίως στο κεφάλι, νοσηλεύεται 56χρονος άνδρας, που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στη Λευκάδα.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε παραλιακό χωριό του νησιού, τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Ο 56χρονος δέχθηκε άγρια επίθεση από πέντε άτομα, που του προκάλεσαν σοβαρούς τραυματισμούς και κατάγματα σε μύτη και ζυγωματικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η παρεξήγηση ξεκίνησε για μία γυναίκα, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και να προκληθεί πανικός στο μαγαζί.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία, όπου τους ασκήθηκε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφωρο. Οι Αρχές αναζητούν άλλους τρεις εμπλεκόμενους στο συμβάν, για να τους συλλάβουν και να τους οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.