Αστυνομικές δυνάμεις βοήθησαν στην άμεση μεταφορά βρέφους από την Καστοριά στη Θεσσαλονίκη

Το βρέφος μόλις μίας ημέρας παρελήφθη από ασθενοφόρο το οποίο συνόδευαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ

Ελένη Ευστρατίου

Αστυνομικές δυνάμεις βοήθησαν στην άμεση μεταφορά βρέφους από την Καστοριά στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα βρέφος μόλις μίας ημέρας μεταφέρθηκε άμεσα από Καστοριά σε Θεσσαλονίκη λόγω προβλήματος υγείας.
  • Η ομάδα ΔΙΑΣ συνόδευσε το ασθενοφόρο για να διευκολύνει την κυκλοφορία και να επιταχύνει τη μεταφορά.
  • Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν τις 3 το μεσημέρι με την ασφαλή παράδοση του βρέφους στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
  • Το ιατρικό προσωπικό ανέλαβε την περίθαλψη του νεογνού μετά την άμεση μεταφορά του.
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«Γέφυρα ζωής» για ένα νεογέννητο βρέφος από την Καστοριά έγινε ομάδα ΖΗΤΑ της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία βοήθησε στην άμεση μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Το βρέφος μόλις μίας ημέρας, παρουσίασε πρόβλημα υγείας και έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομειακή μονάδα. Σύμφωνα με το rthess, είχε αναπνευστική δυσχέρεια η οποία είχε επιδεινωθεί.

Το ασθενοφόρο παρέλαβε το νεογνό από την πόλη της Καστοριάς, ενώ στην περιοχή του Κλειδιού Ημαθίας περίμενε ισχυρή αστυνομική δύναμη. Συγκεκριμένα, δικυκλιστές της ομάδας ΖΗΤΑ καθώς και τροχονόμοι, συνείσφεραν στη διάνοιξη δρόμου ανάμεσα στην κυκλοφορία, προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει το συντομότερο στο νοσοκομείο.

Πράγματι, σε μόλις 17 λεπτά το βρέφος βρισκόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και παρελήφθη από το ιατρικό προσωπικό. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 3 μ.μ.

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