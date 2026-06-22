Λαμία: Συνελήφθη 18χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Snapshot Συνελήφθη 18χρονος στη Λαμία για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και απείθεια μετά από αστυνομική επιχείρηση.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 94,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, φαρμακευτικά δισκία χωρίς συνταγή και διάφορα αντικείμενα σχετιζόμενα με τη διακίνηση.

Κατασχέθηκε επίσης το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο νεαρός για τις παράνομες δραστηριότητές του.

Ο 18χρονος παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου.

Η προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Snapshot powered by AI

Στα χέρια των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, έπεσε το απόγευμα της Κυριακής (21/6/26) 18χρονος κατηγορούμενος για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για απείθεια.

Ο νεαρός βρισκόταν υπό διακριτική παρακολούθηση όταν πλησίασε με αυτοκίνητο χώρο που βρίσκεται πλησίον του Δημαρχείου Λαμίας και από ότι φαίνεται χρησιμοποιούσε ως καβάτζα. Με το που πήγε να βγει από το χώρο, ήρθε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς και πετώντας με δύναμη όσα κρατούσε στα χέρια, προσπάθησε να διαφύγει. Τελικά συνελήφθη, ενώ οι αστυνομικοί μάζεψαν τέσσερα σακουλάκια με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 6 γραμμαρίων.

Ακολούθησαν νομότυπες έρευνες στο αυτοκίνητο και στο σπίτι όπου διαμένει όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

88,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, εντός 7 αυτοσχέδιων συσκευασιών,

ζυγαριά ακριβείας, με υπολείμματα κάνναβης,

2 πλαστικοί τρίφτες κάνναβης,

28 δισκία φαρμακευτικών σκευασμάτων, άνευ ιατρικής συνταγής,

τα χρηματικά ποσά των 486 ευρώ και 5 δολαρίων Η.Π.Α.,

ένα μαχαίρι – «τηλεκάρτα» και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς,

3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και

πλήθος νάιλον περιτυλιγμάτων, πρόσφορων για την συσκευασία των ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με το οποίο κινούνταν.

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας. Παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση και ζήτησε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 10:00’ το πρωί.

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