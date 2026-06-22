Nέα ηλεκτρονική απάτη με ψεύτικα emails της Europol και της Αστυνομίας

Snapshot Κυκλοφορεί νέο phishing email που υποτίθεται ότι προέρχεται από την Εθνική Μονάδα Europol και την ΕΛ.ΑΣ. με θέμα "ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ".

Το μήνυμα ισχυρίζεται ψευδώς ότι ο παραλήπτης εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και χρησιμοποιεί λογότυπα της ΕΕ και της Europol για να φαίνεται αξιόπιστο.

Η επιστολή φέρει ψευδή υπογραφή του «Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας» και αποστέλλεται από τη διεύθυνση enugr@enu.gr.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην απαντούν, να διαγράφουν το μήνυμα και να μην ανοίγουν τα συνημμένα αρχεία για να αποφύγουν κακόβουλο λογισμικό.

Περαιτέρω οδηγίες και συμβουλές για την αποφυγή ηλεκτρονικών απατών είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες της ΕΛ.ΑΣ. και της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Snapshot powered by AI

Σε ανακοίνωση προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, προειδοποιώντας τους πολίτες για τη διακίνηση νέου απατηλού ηλεκτρονικού μηνύματος (phishing email), το οποίο εμφανίζεται ψευδώς ότι προέρχεται από την Εθνική Μονάδα Europol και την ΕΛ.ΑΣ. με στόχο την εξαπάτηση των παραληπτών.

Σύμφωνα με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, το μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει ως θέμα «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ», ενώ εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από τη διεύθυνση enugr@enu.gr με την ένδειξη «HELLENIC EUROPOL NATIONAL UNIT».

Οι επιτήδειοι χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά σε επιστολή δήθεν αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες – χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και άλλων αδικημάτων.

Μάλιστα, χρησιμοποιώντας λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της EUROPOL, καθώς και ψευδή υπογραφή του δήθεν Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας, επιχειρούν να προσδώσουν «αληθοφάνεια» στη σχετική επιστολή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το κείμενο-μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ως δήθεν επιστολή του «Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας», είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.

Υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, παρατίθεται εικόνα της απατηλής επιστολή:

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