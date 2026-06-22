Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη μηχανής έληξε μετά από πρόσκρουση σε σχολικό
Οι αναβάτες της μηχανής συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς
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- Μηχανή χωρίς πινακίδες δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.
- Η καταδίωξη ξεκίνησε από τα Μέγαρα και κατέληξε στο Κερατσίνι μετά από αρκετά χιλιόμετρα.
- Η καταδίωξη έληξε με πρόσκρουση της μηχανής σε σχολικό όχημα στη συμβολή Σαλαμίνος και Σικελιανού.
- Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τη σύγκρουση.
- Οι δύο επιβαίνοντες της μηχανής συνελήφθησαν από την αστυνομία.
Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας (22/6) η οποία ξεκίνησε από τα Μέγαρα και κατέληξε στο Κερατσίνι.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του δίκυκλου στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, το οποίο δεν έφερε πινακίδες, δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών.
Ως αποτέλεσμα ξεκίνησε καταδίωξη του ύποπτου οχήματος η οποία ξεκίνησε από τα Μέγαρα, συνεχίστηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών- Κορινθου, στη Λεωφόρο Σχιστού και κατέληξε στο Κερατσίνι στη συμβολή Σαλαμίνος και Σικελιανού.
Η καταδίωξη έληξε όταν το δίκυκλο όχημα έπεσε πάνω σε σχολικό και ακινητοποιήθηκε.
Από τη σύγκρουση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη των δύο επιβαινόντων.