Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη μηχανής έληξε μετά από πρόσκρουση σε σχολικό

Snapshot Μηχανή χωρίς πινακίδες δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Η καταδίωξη ξεκίνησε από τα Μέγαρα και κατέληξε στο Κερατσίνι μετά από αρκετά χιλιόμετρα.

Η καταδίωξη έληξε με πρόσκρουση της μηχανής σε σχολικό όχημα στη συμβολή Σαλαμίνος και Σικελιανού.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τη σύγκρουση.

Οι δύο επιβαίνοντες της μηχανής συνελήφθησαν από την αστυνομία. Snapshot powered by AI

Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας (22/6) η οποία ξεκίνησε από τα Μέγαρα και κατέληξε στο Κερατσίνι.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του δίκυκλου στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, το οποίο δεν έφερε πινακίδες, δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών.

Ως αποτέλεσμα ξεκίνησε καταδίωξη του ύποπτου οχήματος η οποία ξεκίνησε από τα Μέγαρα, συνεχίστηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών- Κορινθου, στη Λεωφόρο Σχιστού και κατέληξε στο Κερατσίνι στη συμβολή Σαλαμίνος και Σικελιανού.

Η καταδίωξη έληξε όταν το δίκυκλο όχημα έπεσε πάνω σε σχολικό και ακινητοποιήθηκε.

Από τη σύγκρουση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη των δύο επιβαινόντων.

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