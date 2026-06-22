Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 14χρονης από τη Νίκαια

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση της 14χρονης Ζωής από την περιοχή της Νίκαιας.

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 14χρονης από τη Νίκαια

Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 14χρονη Ζωή Π.Μ. από τη Νίκαια εντοπίστηκε στις 22/6/2026 και είναι καλά στην υγεία της.
  • Η Ζωή είχε εξαφανιστεί από τις απογευματινές ώρες της 20/6/2026.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και δημοσιοποίησε τα στοιχεία της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.
  • Οργανώσεις και οικογένεια παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στη Ζωή και τους οικείους της μετά τον εντοπισμό της.
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Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση της 14χρονης Ζωής από την περιοχή της Νίκαιας.

Η περιπέτεια της Ζωής Π.Μ., 14 ετών, έληξε σήμερα 22/6/2026, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Ζωή Π.Μ. εντοπίστηκε και είναι καλά στη υγεία της.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Ζωή Π.Μ., 14 ετών, εξαφανίστηκε στις 20/06/2026 απογευματινές ώρες από από την περιοχή της Νίκαιας. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.

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«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στη Ζωή Π.Μ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

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