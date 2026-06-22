Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 14χρονης από τη Νίκαια

Snapshot Η 14χρονη Ζωή Π.Μ. από τη Νίκαια εντοπίστηκε στις 22/6/2026 και είναι καλά στην υγεία της.

Η Ζωή είχε εξαφανιστεί από τις απογευματινές ώρες της 20/6/2026.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και δημοσιοποίησε τα στοιχεία της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.

Οργανώσεις και οικογένεια παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στη Ζωή και τους οικείους της μετά τον εντοπισμό της. Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση της 14χρονης Ζωής από την περιοχή της Νίκαιας.

Η περιπέτεια της Ζωής Π.Μ., 14 ετών, έληξε σήμερα 22/6/2026, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Ζωή Π.Μ. εντοπίστηκε και είναι καλά στη υγεία της.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Ζωή Π.Μ., 14 ετών, εξαφανίστηκε στις 20/06/2026 απογευματινές ώρες από από την περιοχή της Νίκαιας. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στη Ζωή Π.Μ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

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