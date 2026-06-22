Κρήτη: Στο νοσοκομείο κρατούμενος που κατανάλωσε χλωρίνη μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο
Σε συναγερμό τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων το μεσημέρι της Δευτέρας, έπειτα από ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε εντός του Αστυνομικού Μεγάρου.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ένας κρατούμενος στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων κατανάλωσε χλωρίνη το μεσημέρι της Δευτέρας.
- Το περιστατικό προκάλεσε συναγερμό στις αστυνομικές αρχές της περιοχής.
- Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πληροφορίες, ένας άνδρας ο οποίος βρισκόταν υπό κράτηση κατανάλωσε ποσότητα χλωρίνης.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 14χρονης από τη Νίκαια
23:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφανίστηκε 12χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα
22:44 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Λαμία: Συνελήφθη 18χρονος για διακίνηση ναρκωτικών
20:52 ∙ TRAVEL
Ένα ελληνικό νησί με δωρεάν διαμονή, υπό μία προϋπόθεση
16:38 ∙ ΚΟΣΜΟΣ