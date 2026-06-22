Εξαφανίστηκε 12χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα

Snapshot Εξαφανίστηκε 12χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε στις 22 Ιουνίου και δημοσιοποίησε τα στοιχεία του αγνοούμενου.

Ο Μεράπ Ζαρίφι έχει ύψος 1,45 μ., είναι αδύνατος, με μαύρα μαλλιά και μάτια, και φορούσε γκρι μπλούζα, άσπρη βερμούδα και μαύρο καπέλο.

Υπάρχει πιθανός κίνδυνος για τη ζωή του, και ζητείται η επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές ή το Χαμόγελο του Παιδιού σε περίπτωση πληροφοριών. Snapshot powered by AI

Εξαφανίστηκε 12χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 22 Ιουνίου και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μεράπ (ον) Ζαρίφι (επ) έχει ύψος 1.45 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε (21/6) φορούσε γκρι μπλούζα, άσπρη βερμούδα και μαύρο καπέλο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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