Κικίλιας: Ζητά έρευνα για τις συνθήκες απομάκρυνσης του μνημείου του Αντώνη Καρυώτη από τον Πειραιά

Snapshot Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ζήτησε έρευνα για τις συνθήκες και τον υπεύθυνο αφαίρεσης του μνημείου του Αντώνη Καρυώτη από το λιμάνι του Πειραιά.

Το μνημείο είχε στηθεί στη μνήμη του Αντώνη Καρυώτη, ο οποίος πνίγηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 μετά από σπρώξιμο στη θάλασσα από μέλη πληρώματος πλοίου.

Δύο μέλη του πληρώματος, ο ύπαρχος και ο καπετάνιος, κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία και άλλες κατηγορίες και καταδικάστηκαν σε ισόβια φυλάκιση.

Η μητέρα της Εμμανουέλας Καρυωτάκη, που είχε ανακοινώσει την αφαίρεση του μνημείου, έχασε επίσης την κόρη της σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός τόνισε την αξία του μνημείου ως υπενθύμιση της σημασίας της ανθρώπινης ζωής. Snapshot powered by AI

Έρευνα για τις συνθήκες από τις οποίες αφαιρέθηκε το μνημείο για τον θάνατο του Αντώνη Καρυώτη στο λιμάνι του Πειραιά, ζήτησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν το πώς αλλά και το ποιος αφαίρεσε το μνημείο που είχε στηθεί στην Πύλη Ε3 στο λιμάνι του Πειραιά, για τον Αντώνη Καρυώτη, ο οποίος έχασε άδικα τη ζωή του.

Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας προσπαθούσε να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής Blue Horizon με προορισμό το Ηράκλειο, με τα μέλη του πληρώματος να τον σπρώχνουν στη θάλασσα και το πλοίο να ξεκινά. Ο άνδρας παρασύρθηκε από την περιδίνηση των υδάτων που προκάλεσαν οι προπέλες, χάνοντας τη ζωή του από πνιγμό.

Στην ανάρτησή του ο υπουργός δήλωσε τη σημασία του μνημείου, καθώς «θυμίζει πως δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την αξία της ανθρώπινης ζωής».

Έχω ζητήσει να διερευνηθεί άμεσα και πλήρως από τις αρμόδιες υπηρεσίες ποιος και με ποιο τρόπο αφαίρεσε το μνημείο στη μνήμη του Αντώνη Καρυώτη στο λιμάνι του Πειραιά.



Το μνημείο αυτό είναι πολύτιμο, γιατί θυμίζει πως δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την αξία της ανθρώπινης… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) June 22, 2026

Οι ποινές

Ο θάνατος του 36χρονου που συνέβη στις 5 Σεπτεμβρίου του 2023 είχε προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες από τους πολίτες. Τα μέλη του πληρώματος που κατηγορήθηκαν ήταν τέσσερα, με τους δύο, τον ύπαρχο και τον καπετάνιο του πλοίου, να κρίνονται ένοχοι για ανθρωποκτονία και κατάχρηση εξουσίας, καθώς και διατάραξη της ασφάλειας και απόπειρα υπόθαλψης αντίστοιχα.

Ο ναύκληρος και ο υποπλοίαρχος κρίθηκαν αθώοι. Για τους δύο πρώτους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης με ισόβια.

Την είδηση για την απομάκρυνση του μνημείου, έκανε γνωστή η μητέρα της αδικοχαμένης Εμμανουέλας Καρυωτάκη, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, μέσω ανάρτησης στο facebook.

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