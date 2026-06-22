Περιστέρι: Συμμορία 40 ανηλίκων έσπειρε τον τρόμο με ρόπαλα και μαχαίρια - Επιτέθηκαν σε παιδιά

Snapshot Περίπου 40 ανήλικοι με ρόπαλα, μαχαίρια και σιδερογροθιές προκάλεσαν αναστάτωση σε κεντρική πλατεία του Περιστερίου.

Η συμμορία επιτέθηκε σε άλλους ανήλικους και χτύπησε μια κοπέλα που προσπάθησε να τους ηρεμήσει.

Η Αστυνομία επενέβη μετά από καταγγελίες γειτόνων, αλλά πολλοί δράστες διέφυγαν στα γύρω στενά.

Κατασχέθηκαν όπλα όπως σιδερογροθιά, κουζινομάχαιρο, σουγιά και κροτίδα με καρφιά.

Συνελήφθησαν επτά ανήλικοι, ηλικίας 14 έως 17 ετών, που κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί όπλων. Snapshot powered by AI

Με μαχαίρια, ρόπαλα και σιδερογροθιές συμμορία που αποτελούνταν από περίπου 40 ανηλίκους σκόρπισε τον τρόμο σε κεντρική πλατεία του Περιστερίου.

Όπως θα δείτε και από το βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε το Star, η οπλισμένη συμμορία των ανηλίκων επιτέθηκαν σε άλλους ανήλικους το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία Μακρυγιάννη.

Οι ανήλικοι κρατώντας ρόπαλα, μαχαίρια, καδρόνια μέχρι και φτυάρια έτρεχαν και απειλούσαν να σκοτώσουν τους «ντόπιους» ανήλικους της περιοχής.

Μάλιστα, μία κοπέλα τους προσέγγισε για να τους πει να φύγουν προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Κάποιος από τους ανήλικους «νταήδες» δεν δίστασε να τη χτυπήσει.

Γείτονες και περαστικοί άκουσαν τη φασαρία και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Οι δράστες για να αποφύγουν τη σύλληψη έτρεξαν να εξαφανιστούν στα γύρω στενά. Μάλιστα, μία ομάδα 15 ατόμων έφυγε προς την οδό Νεμέας και μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν ασύλληπτοί.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πραγματοποίησαν έλεγχο στην ομάδα των ανήλικων δραστών και εντόπισαν στην κατοχή τους μία σιδερογροθιά. Όπως προέκυψε στη συνέχεια οι ανήλικοι είχαν κρύψει κάτω από ένα αυτοκίνητο ένα κουζινομάχαιρο, έναν σουγιά, μια κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μηχανής.

Από τους περίπου 40 δράστες, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν 7 άτομα και συγκεκριμένα 5 Έλληνες ηλικίας 17, 16, 15 και 14 και δύο Αλβανούς ηλικίας 17 και 16 ετών. Όλοι τους κατηγορούνται όλοι για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από το δελτίο ειδήσεων του Star:

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