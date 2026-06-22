Περιστέρι: Συμμορία 40 ανηλίκων έσπειρε τον τρόμο με ρόπαλα και μαχαίρια - Επιτέθηκαν σε παιδιά

Απίστευτες εικόνες σε κεντρική πλατεία του Περιστερίου

Γιάννης Καλύβας

Περιστέρι: Συμμορία 40 ανηλίκων έσπειρε τον τρόμο με ρόπαλα και μαχαίρια - Επιτέθηκαν σε παιδιά
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Περίπου 40 ανήλικοι με ρόπαλα, μαχαίρια και σιδερογροθιές προκάλεσαν αναστάτωση σε κεντρική πλατεία του Περιστερίου.
  • Η συμμορία επιτέθηκε σε άλλους ανήλικους και χτύπησε μια κοπέλα που προσπάθησε να τους ηρεμήσει.
  • Η Αστυνομία επενέβη μετά από καταγγελίες γειτόνων, αλλά πολλοί δράστες διέφυγαν στα γύρω στενά.
  • Κατασχέθηκαν όπλα όπως σιδερογροθιά, κουζινομάχαιρο, σουγιά και κροτίδα με καρφιά.
  • Συνελήφθησαν επτά ανήλικοι, ηλικίας 14 έως 17 ετών, που κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί όπλων.
Snapshot powered by AI

Με μαχαίρια, ρόπαλα και σιδερογροθιές συμμορία που αποτελούνταν από περίπου 40 ανηλίκους σκόρπισε τον τρόμο σε κεντρική πλατεία του Περιστερίου.

Όπως θα δείτε και από το βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε το Star, η οπλισμένη συμμορία των ανηλίκων επιτέθηκαν σε άλλους ανήλικους το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία Μακρυγιάννη.

Οι ανήλικοι κρατώντας ρόπαλα, μαχαίρια, καδρόνια μέχρι και φτυάρια έτρεχαν και απειλούσαν να σκοτώσουν τους «ντόπιους» ανήλικους της περιοχής.

Μάλιστα, μία κοπέλα τους προσέγγισε για να τους πει να φύγουν προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Κάποιος από τους ανήλικους «νταήδες» δεν δίστασε να τη χτυπήσει.

Γείτονες και περαστικοί άκουσαν τη φασαρία και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Οι δράστες για να αποφύγουν τη σύλληψη έτρεξαν να εξαφανιστούν στα γύρω στενά. Μάλιστα, μία ομάδα 15 ατόμων έφυγε προς την οδό Νεμέας και μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν ασύλληπτοί.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πραγματοποίησαν έλεγχο στην ομάδα των ανήλικων δραστών και εντόπισαν στην κατοχή τους μία σιδερογροθιά. Όπως προέκυψε στη συνέχεια οι ανήλικοι είχαν κρύψει κάτω από ένα αυτοκίνητο ένα κουζινομάχαιρο, έναν σουγιά, μια κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μηχανής.

Από τους περίπου 40 δράστες, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν 7 άτομα και συγκεκριμένα 5 Έλληνες ηλικίας 17, 16, 15 και 14 και δύο Αλβανούς ηλικίας 17 και 16 ετών. Όλοι τους κατηγορούνται όλοι για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από το δελτίο ειδήσεων του Star:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:40ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 14χρονης από τη Νίκαια

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Έκτακτη προσγείωση επιβατικού αεροσκάφους

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Από τον αρραβώνα στις συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο με Tesla να πέφτει πάνω σε σπίτι στο Τέξας, σκοτώνοντας 76χρονη

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 12χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Στυγερό έγκλημα 22χρονου από το Μπανγκλαντές - «Εσύ ήρθες από τα Κατεχόμενα»

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει - Εντελώς ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στο νοσοκομείο κρατούμενος που κατανάλωσε χλωρίνη μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Spiegel για τη ρήξη Τραμπ - Μελόνι -Πρώτα η ταπείνωση - Τώρα η εκδίκηση - Έρχεται νέο επεισόδιο

22:53LIFESTYLE

Η Χέιλι Μπίμπερ βάζει «φωτιά» στη νέα καμπάνια εσωρούχων της Κιμ Καρντάσιαν

22:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Συνελήφθη 18χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

22:43LIFESTYLE

Ντέρτι: Οι πρωταγωνιστές της μεγάλης παραγωγής του ΑΝΤ1

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Κικίλιας: Ζητά έρευνα για τις συνθήκες απομάκρυνσης του μνημείου του Αντώνη Καρυώτη από τον Πειραιά

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Συμμορία 40 ανηλίκων έσπειρε τον τρόμο με ρόπαλα και μαχαίρια - Επιτέθηκαν σε παιδιά

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Κωνσταντίνος Κουβαράς, συνιδρυτής του ομίλου ΑΒΑΞ ΑΕ

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα

22:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αργεντινή - Αυστρία 2-0: Κορυφαίος στην ιστορία ο Μέσι, στους «32» η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια - Βίντεο

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης - Έλεγχοι και πρόστιμα από αύριο

22:01LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την 2,5 μηνών κορούλα της, Ξένια

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Πυροβολισμοί στο Μόντρεαλ, τρεις νεκροί ανάμεσά τους ο ύποπτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:08LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Καίτη Γαρμπή: Ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της - «Ζητώ την προσευχή σας»

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τι ισχυρίζεται φίλος του βασικού υπόπτου

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

21:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών ο καύσωνας που θα «χτυπήσει» τα Βαλκάνια - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό το επόμενο 10ημερο

22:43LIFESTYLE

Ντέρτι: Οι πρωταγωνιστές της μεγάλης παραγωγής του ΑΝΤ1

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Συμμορία 40 ανηλίκων έσπειρε τον τρόμο με ρόπαλα και μαχαίρια - Επιτέθηκαν σε παιδιά

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου - Βρέθηκε νεκρός στο Γουδή

20:52TRAVEL

Ένα ελληνικό νησί με δωρεάν διαμονή, υπό μία προϋπόθεση

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη, δεν φτάνει στη χώρα μας – Ο Μαρουσάκης εξηγεί

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο μαρτυρικός θάνατος της Σταυρούλας και το «θέατρο» του δράστη στον αδερφό της - Ηχητικό

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

22:01LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την 2,5 μηνών κορούλα της, Ξένια

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Έκτακτη προσγείωση επιβατικού αεροσκάφους

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα

12:15WHAT THE FACT

Πούλησαν την εταιρεία τους για 1,38 δισ., την αγόρασαν πίσω για 415 εκατ. και την απογείωσαν με AI

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης - Έλεγχοι και πρόστιμα από αύριο

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Στυγερό έγκλημα 22χρονου από το Μπανγκλαντές - «Εσύ ήρθες από τα Κατεχόμενα»

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει - Εντελώς ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Qatargate: Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ