Η Ολλανδία εφάρμοσε την ευθανασία σε παιδί κάτω των 12 ετών για πρώτη φορά

Snapshot Η Ολλανδία εφάρμοσε για πρώτη φορά ευθανασία σε παιδί κάτω των 12 ετών μετά την επέκταση των κανονισμών το 2024.

Η διαδικασία απαιτεί τη συγκατάθεση γονέων και γιατρών και αφορά παιδιά με ανίατες ασθένειες και αφόρητο πόνο χωρίς εναλλακτικές λύσεις.

Η ευθανασία σε ανηλίκους κάτω των 12 ετών περιορίζεται σε μικρή ομάδα παιδιών σε κρίσιμη κατάσταση με επικείμενο θάνατο.

Η επίβλεψη της διαδικασίας γίνεται εκ των υστέρων από ειδική επιτροπή και την εισαγγελία για τη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο.

Το 2024 καταγράφηκαν 9.958 περιστατικά ευθανασίας στην Ολλανδία, αριθμός αυξημένος κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Snapshot powered by AI

Για πρώτη φορά στην Ολλανδία, πραγματοποιήθηκε ευθανασία σε ένα σοβαρά άρρωστο παιδί κάτω των 12 ετών.

Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση από τότε που η κυβέρνηση επέκτεινε, τον Φεβρουάριο του 2024, τους κανονισμούς που επιτρέπουν αυτήν την πρακτική για ανηλίκους, ηλικίας μεταξύ ενός και δώδεκα ετών, που πάσχουν από ανίατες ασθένειες και βιώνουν αφόρητο πόνο.

Οι ολλανδικές αρχές δεν έχουν αποκαλύψει την ακριβή ηλικία, το φύλο ή την ιατρική κατάσταση του παιδιού. Επίσης, δεν έχουν παράσχει καμία πληροφορία σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση ή το ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης όπου συνέβη το περιστατικό.

Η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε ότι ο θεράπων ιατρός είχε αναφέρει τη διαδικασία στην ειδική επιτροπή που ήταν επιφορτισμένη με την επίβλεψη τέτοιων διαδικασιών. Η επιτροπή εξέτασε τον ιατρικό φάκελο και πήρε συνέντευξη από τον γιατρό, στη συνέχεια διαβίβασε τη γνώμη της στην εισαγγελία, η οποία θα καθορίσει εάν ο γιατρός συμμορφώθηκε με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Στο ολλανδικό σύστημα, αυτή η εποπτεία διεξάγεται εκ των υστέρων και όχι κατόπιν προηγούμενης άδειας.

Συγκατάθεση γονέων και γιατρού

Σε αντίθεση με την ευθανασία για ενήλικες, η διαδικασία δεν βασίζεται σε ένα πλήρως αυτόνομο αίτημα του ασθενούς. Η ηλικία ενός ανηλίκου μπορεί να τον εμποδίσει να κατανοήσει και να εκφράσει μια βούληση συγκρίσιμη με αυτή ενός ενήλικα. Συνεπώς, οι γονείς πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, καθώς και οι γιατροί, οι οποίοι πρέπει να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση για την ανακούφιση του πόνου.

Αυτός ο κανονισμός περιορίζεται τυπικά σε παιδιά σε κρίσιμη κατάσταση των οποίων ο θάνατος θεωρείται επικείμενος. Μεταξύ των ιατρικών παθήσεων που εξετάζονται είναι σοβαρές συγγενείς δυσπλασίες, μεταβολικές ασθένειες και σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα. Όταν υιοθετήθηκε, η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι θα αφορούσε μια «μικρή ομάδα» πέντε έως δέκα παιδιών κάτω των 12 ετών ετησίως, για τα οποία η παρηγορητική φροντίδα δεν επαρκεί για την ανακούφιση του πόνου.

Η Ολλανδία έγινε η πρώτη χώρα που νομιμοποίησε την ευθανασία και την υποβοηθούμενη αυτοκτονία το 2002. Ήταν επίσης η πρώτη χώρα, το 2014, που την ενέκρινε για ανηλίκους άνω των δώδεκα ετών που είναι ικανοί να κρίνουν, καθώς και για βρέφη κάτω του ενός έτους, με τη συγκατάθεση των γονέων. Η νομοθεσία επεκτάθηκε στη συνέχεια το 2024 σε παιδιά κάτω των 12 ετών σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2025 από τις Περιφερειακές Επιτροπές Αναθεώρησης Ευθανασίας, το 2024 κατέγραψε ένα ακόμη ρεκόρ με 9.958 κρούσματα, 10% περισσότερα από το προηγούμενο έτος. Αυτό αντιπροσωπεύει το 5,8% των 172.049 θανάτων που καταγράφηκαν στη χώρα.

Με πληροφορίες από Le Figaro

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