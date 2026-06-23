Βρετανία: Σοκαριστική υπόθεση απόπειρας βιασμού από 50χρονο μετανάστη που είχε έξι κόρες

Ο άνδρας καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξης ενώ κινήθηκε διαδικασία για την απέλασή του

Ελένη Ευστρατίου

Βρετανία: Σοκαριστική υπόθεση απόπειρας βιασμού από 50χρονο μετανάστη που είχε έξι κόρες
Στιγμιότυπο βίντεο/Daily Mail
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 50χρονος υπήκοος Τατζικιστάν καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξης για απόπειρα βιασμού 12χρονης σε τρένο στη Βρετανία.
  • Ο άνδρας, παντρεμένος με έξι κόρες, επιτέθηκε σεξουαλικά στο ανήλικο κορίτσι κατά τη διάρκεια ταξιδιού από το Σάουθεντ προς το Λονδίνο.
  • Η σύλληψή του έγινε μετά από εκτεταμένη έρευνα και αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, 11 ημέρες μετά το περιστατικό.
  • Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για πολλαπλές σεξουαλικές επιθέσεις και απόπειρα βιασμού, ενώ παραμένει εγγεγραμμένος στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών εφ’ όρου ζωής.
  • Ο άνδρας είχε αιτηθεί άσυλο στη Βρετανία από το 2022, το οποίο απορρίφθηκε, και βρισκόταν σε διαδικασία απέλασης.
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Με ποινή κάθειρξης 12 ετών καταδικάστηκε ένας υπήκοος Τατζικιστάν στη Βρετανία καθώς επιτέθηκε σεξουαλικά και αποπειράθηκε να βιάσει ένα 12χρονο κορίτσι μέσα σε συρμό τρένου.

Το σοκαριστικό της υπόθεσης είναι ότι ο 50χρονος άνδρας ήταν παντρεμένος και έχει έξι κόρες. Η ανήλικη κατήγγειλε τον άνδρα μετά από την επίθεση που της έκανε στις 16 Ιουνίου 2025 σε τρένο που πήγαινε από το Σάουθεντ στο Λονδίνο.

Οι αρχές τον συνέλαβαν μετά από εκτεταμένη έρευνα και αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, μετά από 11 μέρες, στην οικία του στο Πέκαμ.

Πώς έγινε το περιστατικό

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Αμπντουλμανόν Αλίεφ καθόταν απέναντι από την ανήλικη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της μέσω εφαρμογής μετάφρασης και όταν εκείνη έφυγε, εκείνος την ακολούθησε στον διάδρομο του συρμού και την εγκλώβισε σε θέση δίπλα στο παράθυρο.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Βρετανίας, προχώρησε σε πολλαπλές σεξουαλικές επιθέσεις, αγγίζοντάς την, επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα ακόμα και σε προσπάθεια στοματικού βιασμού. Η 12χρονη κατάφερε να ξεφύγει όταν το τρένο έφτασε στο Λονδίνο, όπου και ειδοποίησε την αστυνομία.

Η δικαστική εξέλιξη

Αφού ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς με πολιτικά, κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε στην επίθεση και οδηγήθηκε στο τμήμα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν επιτέθηκε στην ανήλικη αλλά ήρθε σε επαφή μαζί της εξαιτίας δερματικής του πάθησης.

Ωστόσο, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απόπειρα βιασμού, δύο πράξεις επίθεσης με διείσδυση και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις. Ο δικαστής Μάθιου Μπόιλ τόνισε ότι ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε την ηλικία και την ευαλωτότητα του θύματος σε δημόσιο μέσο μεταφοράς, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε καμία συναίνεση και ότι συντρέχει σοβαρός κίνδυνος επανάληψης αντίστοιχων αδικημάτων.

Μάλιστα, έγινε γνωστό ότι ο 50χρονος βρισκόταν στη Βρετανία από το 2022, είχε αιτηθεί άσυλο αλλά του είχε απορριφθεί και βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία απέλασής του. Ο άνδρας θα παραμείνει εγγεγραμμένος στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών εφ’ όρου ζωής.

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