Φρίκη στην Βρετανία: Η μητέρα και ο φίλος της κακοποίησαν σεξουαλικά και δολοφόνησαν δίχρονο νήπιο

Snapshot Η Isabelle Rose Welsh, δίχρονο κορίτσι, δολοφονήθηκε μετά από παρατεταμένη βία και κακοποίηση από τη μητέρα της Alexandra Walker και τον σύντροφό της Harrison Simpson.

Το παιδί είχε 21 κατάγματα και σοβαρούς μώλωπες σε όλο το σώμα, αποτέλεσμα βίαιου τραντάγματος και χτυπημάτων σε σκληρές επιφάνειες.

Παρά τα προειδοποιητικά σημάδια, όπως το σπασμένο πόδι που δεν αναφέρθηκε άμεσα, δεν δόθηκε κατάλληλη ιατρική φροντίδα πριν από το θάνατο του παιδιού.

Η μητέρα και ο σύντροφός της καθυστέρησαν την κλήση ασθενοφόρου, ενώ η σχέση τους χαρακτηρίζεται από χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών που επηρέασε τη φροντίδα του παιδιού.

Υπάρχει βίντεο από κάμερες ασφαλείας μέσα στο σπίτι που αναμένεται να παράσχει περαιτέρω στοιχεία για τις συνθήκες της κακοποίησης και του θανάτου. Snapshot powered by AI

Μια ανατριχιαστική υπόθεση κακοποίησης και δολοφονίας ενός παιδιού μόλις δύο ετών εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες ενώπιον της δικαιοσύνης, στην Βρετανία, προκαλώντας παγκόσμιο αποτροπιασμό για το μέγεθος της αγριότητας που υπέστη το θύμα μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Η μικρή Isabelle Rose Welsh άφησε την τελευταία της πνοή έχοντας υποστεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μια παρατεταμένη εκστρατεία βίας. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου στο Teesside Crown Court κάθονται η 25χρονη μητέρα της, Alexandra Walker, και ο 22χρονος σύντροφός της, Harrison Simpson, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για φόνο, πρόκληση ή ανοχή στον θάνατο παιδιού, σεξουαλική κακοποίηση και παιδική κακοποίηση.

Το ζευγάρι, που είχε ξεκινήσει τη σχέση του μόλις το περασμένο καλοκαίρι, αρνείται όλες τις κατηγορίες, την ώρα που οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από την εισαγγελική αγόρευση παγώνουν το κοινό.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο εισαγγελέας Richard Wright KC, η τραγωδία κορυφώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου, όταν η Walker κάλεσε τις πρώτες βοήθειες για την κόρη της, η οποία είχε καταρρεύσει στο σπίτι τους στην οδό Hartington Close, στο Thornaby του Teesside.

Η μητέρα του δίχρονου νηπίου που δολοφονήθηκε

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο βρήκαν το άτυχο κοριτσάκι να κείτεται στη βάση της σκάλας, χωρίς σφυγμό και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Η εικόνα της μικρής Isabelle ήταν σοκαριστική. Το σώμα της ήταν γεμάτο μώλωπες, ιδιαίτερα στο κεφάλι, τον λαιμό, την κοιλιά, την πλάτη και στα γεννητικά της όργανα, η πάνα της περιείχε αίμα, ενώ είχε και εμετό στο πρόσωπό της.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των γιατρών μετά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, το παιδί κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου.

Το χρονικό της φρίκης και τα 21 κατάγματα

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε το μέγεθος του βασανισμού που βίωνε το παιδί τις εβδομάδες που προηγήθηκαν του θανάτου του. Η Isabelle είχε υποστεί κατάγματα σε 21 οστά, ενώ ολόκληρο το κορμί της ήταν καλυμμένο με μώλωπες που προκλήθηκαν από βίαιο και δυνατό σφίξιμο.

Η εισαγγελία τόνισε ότι το παιδί είχε υποστεί βίαιο τράνταγμα, η σπονδυλική του στήλη είχε υπερεκταθεί και το κεφάλι του είχε χτυπηθεί με δύναμη πάνω σε μια σκληρή επιφάνεια, όπως ο τοίχος ή το πάτωμα, γεγονός που προκάλεσε το θανατηφόρο τραύμα στο κεφάλι.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Wright, ο θάνατος από αυτό το τρομερό χτύπημα ήταν απλώς το τελικό σημείο μιας συστηματικής κακοποίησης. Την ίδια ώρα, η κατηγορούσα αρχή υπογραμμίζει ότι σε ένα τόσο μικρό σπίτι δύο υπνοδωματίων, και οι δύο κατηγορούμενοι είχαν πλήρη επίγνωση των όσων συνέβαιναν και είχαν άπλετη ευκαιρία να βλάψουν το παιδί.

Ο φίλος της μητέρας

Οι προειδοποιητικές ενδείξεις είχαν εμφανιστεί νωρίτερα, αλλά αγνοήθηκαν ή αποκρύφθηκαν. Έντεκα ημέρες πριν από τον θάνατο της Isabelle, η μητέρα της την είχε μεταφέρει σε γιατρό και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι το πόδι του παιδιού ήταν σπασμένο.

Παρά τις ανησυχίες που εξέφρασαν ορισμένοι από τους υγειονομικούς, το κοριτσάκι πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στη φροντίδα της μητέρας του. Η εισαγγελία απέρριψε τον ισχυρισμό περί ατυχήματος, τονίζοντας ότι το κάταγμα στο πόδι ήταν εξίσου σκόπιμο με το θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι. Μάλιστα, η ίδια η Walker παραδέχτηκε ότι περίμενε δύο ολόκληρες εβδομάδες προτού αναφέρει το σπασμένο πόδι στους γιατρούς, δείχνοντας εγκληματική αδιαφορία.

Η καθυστέρηση της κλήσης και η προσπάθεια συγκάλυψης

Η συμπεριφορά του ζευγαριού τις ημέρες και τις ώρες πριν από το μοιραίο κρίνεται από τις αρχές ως μια ξεκάθαρη πράξη αυτοσυντήρησης και όχι ως αποτέλεσμα πανικού. Όταν η Isabelle ήταν βαριά άρρωστη την εβδομάδα πριν πεθάνει, δεν αναζητήθηκε καμία ιατρική βοήθεια.

Ακόμα και την ημέρα του θανάτου της, όταν η καρδιά της είχε ήδη σταματήσει και το παιδί φαινόταν ότι ήταν νεκρό, η Alexandra Walker κάλεσε το ασθενοφόρο μόνο αφού της το επέβαλε ο πατριός της, πολύ μετά την ώρα που η ίδια έπρεπε να γνωρίζει ότι η κόρη της βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές θεωρούν ότι η καθυστέρηση οφειλόταν στο γεγονός ότι και οι δύο γνώριζαν πολύ καλά τι είχαν κάνει και δεν είχαν καμία πειστική απάντηση να δώσουν στις ερωτήσεις των γιατρών και της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισαγγελίας, η σχέση μεταξύ της Walker και του Simpson περιγράφεται ως νοσηρή, με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, κάτι που οδήγησε στην κατακόρυφη πτώση της φροντίδας της Isabelle και τελικά στη συστηματική βία εναντίον της.

Ένα ιδιαίτερο και ασυνήθιστο στοιχείο αυτής της δίκης είναι ότι υπάρχει καταγεγραμμένο υλικό από δύο κάμερες ασφαλείας που ήταν εγκαστημένες μέσα στο ίδιο το σπίτι της Walker, το οποίο αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το δίχρονο κορίτσι οδηγήθηκε στον θάνατο. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

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