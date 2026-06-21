Σάλος στη Βρετανία: 30χρονος πέταξε νήπιο στους κροκόδειλους αλλά αφέθηκε ελεύθερος!

Η βρετανική αστυνομία άφησε ελεύθερο με εγγύηση έναν άνδρα που φέρεται να πέταξε ένα νήπιο μέσα σε περίβολο με κροκόδειλους σε ζωολογικό κήπο, αφού κρίθηκε ότι «δεν ήταν σε κατάλληλη κατάσταση για ανάκριση», σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας του Κέιμπριτζσαϊρ την Παρασκευή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στον ζωολογικό κήπο Johnsons of Old Hurst στο Κέιμπριτζσαϊρ. Το τρίχρονο αγόρι επισκεπτόταν τον χώρο των κροκοδείλων μαζί με την οικογένειά του, όταν ο ύποπτος φέρεται να το πέταξε πάνω από έναν φράχτη ύψους περίπου 1,2 μέτρων και μέσα στον περίβολο, όπου έπεσε από ύψος άνω των 3,5 μέτρων ανάμεσα στα ερπετά.

Η σύζυγος του ιδιοκτήτη του ζωολογικού κήπου, Τρέισι Τζόνσον, φέρεται να πήδηξε αμέσως μέσα στον περίβολο και να έβγαλε το παιδί.

«Θα έθετε πάντα τη δική της ζωή σε κίνδυνο για να σώσει κάποιον άλλο. Είναι μια εξαιρετική και πολύ γενναία γυναίκα», δήλωσε, σύμφωνα με το BBC, ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ευημερίας Ερπετών, Κρις Νιούμαν.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και βρισκόταν σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Υπέστη πιθανά κατάγματα στο χέρι και στη λεκάνη από την πτώση στο τσιμέντο, ενώ, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, δέχθηκε και επίθεση από έναν κροκόδειλο.

Ο φερόμενος δράστης, που περιγράφεται ως «30χρονος άνδρας από το Νόρφολκ», συνελήφθη με την υποψία απόπειρας ανθρωποκτονίας, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, αφού κρίθηκε ότι δεν ήταν «κατάλληλος για ανάκριση», ανέφερε η αστυνομία. Σύμφωνα με την The Sun, ο άνδρας αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες.

Η αποφυλάκισή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία.

«Φανταστείτε να ζείτε σε μια χώρα όπου πηγαίνεις κατευθείαν φυλακή για ένα tweet, αλλά παίρνεις εγγύηση αφού συλληφθείς επειδή φέρεσαι να πέταξες ένα τρίχρονο παιδί σε περίβολο με κροκόδειλους!», έγραψε ένας χρήστης στην πλατφόρμα X.

Η κυβέρνηση των Εργατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεχθεί κατηγορίες για «αστυνόμευση δύο μέτρων και δύο σταθμών» μετά τις ταραχές στο Σάουθπορτ το 2024, όταν εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν για αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ενώ άλλοι κρατούμενοι αποφυλακίζονταν πρόωρα ώστε να δημιουργηθεί χώρος στις φυλακές για τους νεοεισερχόμενους.