Αποτροπιασμός στη Βρετανία: 30χρονος πέταξε τρίχρονο νήπιο στους κροκόδειλους

Αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση που έρχεται από τη Βρετανία, όπου ένας άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, αφού ένα τρίχρονο αγόρι βρέθηκε μέσα σε περίφραξη με κροκόδειλους σε ζωολογικό κήπο.

Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης , προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των διασωστών.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας του Κέιμπριτζσαϊρ, οι δυνάμεις ασφαλείας εκλήθησαν στις 13:24 μετά από αναφορές για ένα σοβαρό συμβάν στις εγκαταστάσεις "Johnson’s of Old Hurst" στο Χάντινγκτονσαϊρ, κατά το οποίο το μικρό παιδί κατέληξε στον χώρο όπου φυλάσσονταν τα ερπετά.

Το αγοράκι διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Addenbrooke’s στο Κέιμπριτζ φέροντας σοβαρά τραύματα, με τους θεράποντες ιατρούς να περιγράφουν την κατάστασή του ως κρίσιμη αλλά σταθερή. Την ίδια ώρα, ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας για να προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη.

Η σύλληψη του υπόπτου

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα από το Νόρφολκ, ο οποίος αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Η επικεφαλής των ερευνών, επιθεωρητής Βέριτι ΜακΚαν, δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί λαμβάνουν καταθέσεις από άτομα που βρίσκονταν στον ζωολογικό κήπο την ώρα του τραγικού συμβάντος, προκειμένου να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε εκτεθειμένο στους κροκόδειλους.

Κι όμως, ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία της υπόθεσης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας, είναι ότι ο συλληφθείς και το θύμα δεν φαίνεται να είχαν κάποια προηγούμενη σχέση ή γνωριμία μεταξύ τους, γεγονός που περιπλέκει τα κίνητρα της επίθεσης. Οι έρευνες στον χώρο του "Johnson’s of Old Hurst" συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για τη συλλογή περισσότερων στοιχείων.