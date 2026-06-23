Βρετανία: Σχεδόν 30.000 κεραυνοί «σάρωσαν» τον ουρανό εξαιτίας του καύσωνα - Τρία σπίτια πήραν φωτιά

Snapshot Σχεδόν 30.000 κεραυνοί έπληξαν την Αγγλία το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας 400 περιστατικά που αντιμετώπισαν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Τρία σπίτια πήραν φωτιά από κεραυνούς, ενώ καταγράφηκαν επίσης πλημμύρες, προβλήματα στους δρόμους και διακοπές ρεύματος.

Στο Σόμερσετ καταγράφηκαν 500 κεραυνοί το λεπτό, με τους κατοίκους να ξυπνούν έντρομοι από τους δυνατούς θορύβους.

Η κακοκαιρία σχετίζεται με τον καύσωνα, καθώς η σύγκρουση ψυχρότερων και θερμών αέριων μαζών προκαλεί ισχυρές καταιγίδες με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδίδει κόκκινο συναγερμό για θερμοκρασίες έως 40°C και προειδοποιεί για περιορισμό μετακινήσεων και κλείσιμο σχολείων. Snapshot powered by AI

Οι υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται στην κεντρική Ευρώπη είχαν και ένα ακόμη αποτέλεσμα στην Αγγλία. Τις δυνατές καταιγίδες που προκλήθηκαν ξαφνικά με ατελείωτους κεραυνούς το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το BBC, σχεδόν 30.000 κεραυνοί έπεσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό αλλά και τρομακτικό φαινόμενο, το οποίο όμως άφησε και αρκετές ζημιές. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες δήλωσαν ότι κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε 400 περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων πλημμύρες, προβλήματα στους δρόμους, διακοπές ρεύματος αλλά και πυρκαγιές σε σπίτια που έπεσαν κεραυνοί.

Οι καταιγίδες κινήθηκαν προς τα νοτιοδυτικά το βράδυ της Δευτέρας και προς τα νοτιοανατολικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τους ανθρώπους να αναφέρουν ότι ξύπνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες από δυνατές βροντές και αστραπές. Ένας χρήστης δημοσίευσε βίντεο στο Χ, στο οποίο έγραφε ότι δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο στα 35 χρόνια που ζει στο Λονδίνο.

Στο Σόμερσετ καταγράφησαν 500 κεραυνοί το λεπτό με τις εικόνες να δείχουν ασταμάτητες λάμψεις στον ουρανό και τους κεραυνούς να πέφτουν σε διαφορετικά σημεία στο έδαφος. Αλλού οι κεραυνοί ακούστηκαν τόσο δυνατά, σαν εκρήξεις και πολλοί κάτοικοι ανέφεραν ότι ξύπνησαν έντρομοι από τον θόρυβο.

Ο καύσωνας παράγοντας της κακοκαιρίας

Όπως αναφέρει το BBC, η Αγγλία πρόκειται να δει τις θερμοκρασίες να φτάνουν έως και τους 40°C αύριο, Τετάρτη, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει κόκκινο συναγερμό.

Οι κεραυνοί είναι συνηθισμένο φαινόμενο κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και καύσωνα εξαιτίας της βίαιης σύγκρουσης ψυχρότερων αερίων μαζών με τις εξαιρετικά θερμές και υγρές αέριες μάζες του εδάφους. Η απότομη αυτή αλλαγή προκαλεί ισχυρές καταιγίδες με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 20 βαθμούς και αύριο Τετάρτη, με τις Αρχές να προειδοποιούν τους κατοίκους για περιορισμό στις μετακινήσεις τους και τα σχολεία να κλείνουν σε ορισμένες περιοχές.

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