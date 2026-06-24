Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι το επίκεντρο
Ο νέος σεισμός σημειώθηκε 54 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.
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- Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε 54 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην βόρεια Εύβοια.
- Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χλμ. δυτικά
- νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.
- Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται περίπου στα 10,5 έως 11 χλμ.
- Η μέτρηση προέρχεται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Ευρωπαϊκό
- Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 00:54 μετά τα μεσάνυχτα (Τετάρτη 24/6), σε περιοχή της βόρειας Εύβοιας
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 8 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.
To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 10,5 χλμ.
3,4 Ρίχτερ από το EMSC
Η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 11 χλμ.. και επίκεντρο τα 17 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Μαλεσίνας
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