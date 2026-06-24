Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι το επίκεντρο

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε 54 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην βόρεια Εύβοια.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χλμ. δυτικά

νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται περίπου στα 10,5 έως 11 χλμ.

Η μέτρηση προέρχεται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Ευρωπαϊκό

Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 00:54 μετά τα μεσάνυχτα (Τετάρτη 24/6), σε περιοχή της βόρειας Εύβοιας

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 8 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 10,5 χλμ.

3,4 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 11 χλμ.. και επίκεντρο τα 17 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Μαλεσίνας