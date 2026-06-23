Μουντιάλ 2026: Επιστρέφει στη Γαλλία ο Ντεσάν μετά τον θάνατο της μητέρας του

Ο προπονητής χάνει τον αγώνα της Γαλλίας εναντίον της Νορβηγίας την Παρασκευή

Ελένη Ευστρατίου

Μουντιάλ 2026: Επιστρέφει στη Γαλλία ο Ντεσάν μετά τον θάνατο της μητέρας του

Ο προπονητής της γαλλικής Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Didier Deschamps

ASSOCIATED PRESS/Matt Dunham
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, αποχώρησε από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 λόγω του θανάτου της μητέρας του.
  • Ο βοηθός προπονητή, Γκι Στεφάν, θα αναλάβει την ομάδα κατά την απουσία του Ντεσάν.
  • Η Γαλλία έχει κερδίσει τους δύο πρώτους αγώνες της στο Μουντιάλ 2026 εναντίον της Σενεγάλης και του Ιράκ.
  • Ο επερχόμενος αγώνας με τη Νορβηγία θα καθορίσει την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου.
  • Ο Ντεσάν είναι προπονητής της Εθνικής Γαλλίας από το 2012 και έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο ως παίκτης το 1998 και έχει οδηγήσει την ομάδα στον τελικό του 2018.
Snapshot powered by AI

Άσχημα είναι τα νέα για την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, καθώς ο προπονητής της ομάδας Ντιντιέ Ντεσάν έχασε τη μητέρα του.

Εξαιτίας αυτού θα αποχωρήσει άμεσα από τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να παρευρεθεί στην κηδεία, με αποτέλεσμα να χάσει τον αγώνα της Γαλλίας εναντίον της Νορβηγίας την Παρασκευή.

Ο προπονητής έμαθε για τον θάνατο της μητέρας του το πρωί της Τρίτης με την Γαλλική Ομοσπονδία να δημοσιεύει ανακοίνωση αργότερα μέσα στην ημέρα για την επιστροφή του Ντεσάν στη Γαλλία προκειμένου να παρευρεθεί στην κηδεία. Μετά από συμφωνία, ο βοηθός του Γκι Στεφάν θα αναλάβει την ομόδα κατά τη διάρκεια της απουσίας του.

Η πορεία του Ντεσάν στην Εθνική Γαλλίας

Η Γαλλία έχει κερδίσει και τους δύο πρώτους αγώνες της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Νίκησε τη Σενεγάλη με 3-1 την περασμένη Τρίτη στο Νιου Τζέρσεϊ και ακολούθησε μια νίκη με 3-0 επί του Ιράκ στη Φιλαδέλφεια τη Δευτέρα. Αυτός ο αγώνας στη Φιλαδέλφεια καθυστέρησε δύο ώρες στο ημίχρονο λόγω κακοκαιρίας.

Ο αγώνας της Παρασκευής εναντίον της Νορβηγίας στη Βοστώνη θα κρίνει ποια ομάδα θα κερδίσει τον πρώτο όμιλο.

Ο Ντεσάν είναι προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας από το 2012. Κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο ως παίκτης το 1998, ακολουθούμενο από το Euro το 2000.

Ως προπονητής, οδήγησε τη γαλλική ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 και την οδήγησε επίσης στον τελικό πριν από τέσσερα χρόνια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:55ΕΛΛΑΔΑ

O Έλληνας καθηγητής στην παγκόσμια ελίτ της Τεχνητής Νοημοσύνης

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σοκαριστική υπόθεση απόπειρας βιασμού από 50χρονο μετανάστη που είχε έξι κόρες

23:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μίλητος: Η Χαρλαύτη ερμηνεύει το αρχαιότερο τραγούδι στη γη που το γέννησε, την Ιωνία - Βίντεο

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σχεδόν 30.000 κεραυνοί «σάρωσαν» τον ουρανό εξαιτίας του καύσωνα - Τρία σπίτια πήραν φωτιά

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «καρφώνει» τον Στάρμερ: «Δεν είχαμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πάρκαρε πάνω στην κίτρινη λωρίδα των τυφλών και τον ποδηλατόδρομο

23:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Επιστρέφει στη Γαλλία ο Ντεσάν μετά τον θάνατο της μητέρας του

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι θα «ακυρώσει τις συναντήσεις» αν το Ιράν απορρίψει τις επιθεωρήσεις του ΔΟΑΕ

23:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

23:09ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κόντρες με κάμπριο έκανε 85χρονος - Συνελήφθη να τρέχει με 177 χιλιόμετρα την ώρα

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο: Τραυματίστηκε ένας άνδρας

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που έφερε αιχμηρό αντικείμενο

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το μυστικό του πρόγραμμα «Zafar-66» - Εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τη θάλασσα

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη «ψήνεται» στον «θερμικό θόλο» - «Είναι μόνο η αρχή ενός ιδιαίτερα θερμού καλοκαιριού»

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένα ΙΧ

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε αρχαία κρυψώνα θησαυρού σε βιβλική πόλη

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 43χρονη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση στην Κερατέα Αττικής

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Επτά άγνωστες συνθέσεις του Μότσαρτ παρουσιάστηκαν στη Γαλλία μετά από 200 χρόνια

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτοι οι επιστήμονες: Μετεωρίτης στην Σαχάρα αποκαλύπτει την ύπαρξη «χαμένου» πλανήτη από τις απαρχές του ηλιακού μας συστήματος

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Κατέληξε 36χρονη γιατρός μετά από επιπλοκές στον τοκετό

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αθήνα

09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι - Ξεκινάει 48ώρο αστάθειας

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Τι κάνουν στην Κύπρο με τους τόνους λαγοκέφαλου που πιάνουν κάθε χρόνο - Έχουν εξολοθρεύσει τεράστιους πληθυσμούς

21:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκηνές τρόμου σε χωριό της Αχαΐας: Άγρια συμπλοκή εργατών γης – Μία τραυματίας

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ορφανό» DNA που εντοπίστηκε στο όπλο περιπλέκει το θρίλερ του διπλού φονικού στον Λογγό

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Αυτό είναι το σπίτι που βρήκε μαρτυρικό θάνατο η 45χρονη - Δείτε φωτογραφίες

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Ολλανδία εφάρμοσε την ευθανασία σε παιδί κάτω των 12 ετών για πρώτη φορά

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτοι οι επιστήμονες: Μετεωρίτης στην Σαχάρα αποκαλύπτει την ύπαρξη «χαμένου» πλανήτη από τις απαρχές του ηλιακού μας συστήματος

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Βρετανία: Η μητέρα και ο φίλος της κακοποίησαν σεξουαλικά και δολοφόνησαν δίχρονο νήπιο - Είχε κατάγματα σε 21 οστά

19:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 25χρονος επιδειξίας που παρενόχλησε νεαρή γυναίκα στην Πάντειο – 6 συλλήψεις απο το 2025 αλλα κυκλοφορουσε ελευθερος

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μας στέλνουν λαγοκέφαλους από παντού»: Έκρηξη συμμετοχών στον διαγωνισμό – Έρχεται εφαρμογή με GPS για τις καταγραφές.

22:43LIFESTYLE

Ντέρτι: Οι πρωταγωνιστές της μεγάλης παραγωγής του ΑΝΤ1

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα τελευταία δεδομένα του UKMO OSTIA - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από το super El Nino

23:55ΕΛΛΑΔΑ

O Έλληνας καθηγητής στην παγκόσμια ελίτ της Τεχνητής Νοημοσύνης

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 43χρονη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση στην Κερατέα Αττικής

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σοκαριστική υπόθεση απόπειρας βιασμού από 50χρονο μετανάστη που είχε έξι κόρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ