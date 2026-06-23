Μουντιάλ 2026: Επιστρέφει στη Γαλλία ο Ντεσάν μετά τον θάνατο της μητέρας του

Snapshot Ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, αποχώρησε από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 λόγω του θανάτου της μητέρας του.

Ο βοηθός προπονητή, Γκι Στεφάν, θα αναλάβει την ομάδα κατά την απουσία του Ντεσάν.

Η Γαλλία έχει κερδίσει τους δύο πρώτους αγώνες της στο Μουντιάλ 2026 εναντίον της Σενεγάλης και του Ιράκ.

Ο επερχόμενος αγώνας με τη Νορβηγία θα καθορίσει την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου.

Ο Ντεσάν είναι προπονητής της Εθνικής Γαλλίας από το 2012 και έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο ως παίκτης το 1998 και έχει οδηγήσει την ομάδα στον τελικό του 2018. Snapshot powered by AI

Άσχημα είναι τα νέα για την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, καθώς ο προπονητής της ομάδας Ντιντιέ Ντεσάν έχασε τη μητέρα του.

Εξαιτίας αυτού θα αποχωρήσει άμεσα από τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να παρευρεθεί στην κηδεία, με αποτέλεσμα να χάσει τον αγώνα της Γαλλίας εναντίον της Νορβηγίας την Παρασκευή.

Ο προπονητής έμαθε για τον θάνατο της μητέρας του το πρωί της Τρίτης με την Γαλλική Ομοσπονδία να δημοσιεύει ανακοίνωση αργότερα μέσα στην ημέρα για την επιστροφή του Ντεσάν στη Γαλλία προκειμένου να παρευρεθεί στην κηδεία. Μετά από συμφωνία, ο βοηθός του Γκι Στεφάν θα αναλάβει την ομόδα κατά τη διάρκεια της απουσίας του.

Η πορεία του Ντεσάν στην Εθνική Γαλλίας

Η Γαλλία έχει κερδίσει και τους δύο πρώτους αγώνες της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Νίκησε τη Σενεγάλη με 3-1 την περασμένη Τρίτη στο Νιου Τζέρσεϊ και ακολούθησε μια νίκη με 3-0 επί του Ιράκ στη Φιλαδέλφεια τη Δευτέρα. Αυτός ο αγώνας στη Φιλαδέλφεια καθυστέρησε δύο ώρες στο ημίχρονο λόγω κακοκαιρίας.

Ο αγώνας της Παρασκευής εναντίον της Νορβηγίας στη Βοστώνη θα κρίνει ποια ομάδα θα κερδίσει τον πρώτο όμιλο.

Ο Ντεσάν είναι προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας από το 2012. Κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο ως παίκτης το 1998, ακολουθούμενο από το Euro το 2000.

Ως προπονητής, οδήγησε τη γαλλική ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 και την οδήγησε επίσης στον τελικό πριν από τέσσερα χρόνια.