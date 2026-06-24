Νέο τεχνολογικό sell-off στη Wall Street – Μεγάλες απώλειες για τον Nasdaq

Με πτώση ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Νέο τεχνολογικό sell-off στη Wall Street – Μεγάλες απώλειες για τον Nasdaq
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη (23/6) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες σχετικά με την αύξηση των δαπανών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 45,87 μονάδων (–0,09%), στις 51.666,84 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 579,56 μονάδων (–2,22%), στις 25.587,03 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 107,33 μονάδων (–1,44%), στις 7.365,46 μονάδες.

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