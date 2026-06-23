ΗΠΑ: Κόντρες με κάμπριο έκανε 85χρονος - Συνελήφθη να τρέχει με 177 χιλιόμετρα την ώρα

Snapshot Ένας 85χρονος και ένας 57χρονος συνελήφθησαν στη Φλόριντα για κόντρες με υπερβολική ταχύτητα, οδηγώντας με 177 και 200 χιλιόμετρα την ώρα αντίστοιχα, σε δρόμο με όριο 72 χιλιόμετρα.

Ο 85χρονος αρνήθηκε ότι έκανε κόντρες, ισχυριζόμενος ότι απλά προσπαθούσε να αποφύγει το άλλο αυτοκίνητο.

Και οι δύο οδηγοί κατηγορούνται για ποινικό αδίκημα υπερβολικής ταχύτητας, που μπορεί να επιφέρει φυλάκιση, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την καταβολή εγγύησης.

Ο 85χρονος συνελήφθη ενώ είχε ένα πούρο στο στόμα και φορούσε καπέλο jockey με γυαλιά ηλίου.

Ο αστυνομικός τόνισε ότι τέτοιες κόντρες δεν επιτρέπονται στην κομητεία Λέικ, ανεξάρτητα από τον τρόπο που ονομάζονται. Snapshot powered by AI

Κόντρες με ακριβά αυτοκίνητα έκαναν ένας 85χρονος και ένας 57χρονος στην κομητεία της Φλόριντα, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι δύο για παραβίαση των ορίων ταχύτητας.

Μάλιστα, όταν ο 85χρονος ακινητοποιήθηκε είχε ένα πούρο στο στόμα και φορούσε καπέλο jockey στο οποίο είχε στηρίξει τα γυαλιά ηλίου του. Όπως φαίνεται από την κάμερα του αστυνομικού που έκανε τον έλεγχο, ο ηλικιωμένος αρνούνταν με επιμονή ότι έκανε κόντρες με τον άλλο οδηγό, αλλά ισχυριζόταν πως προσπαθούσε να αποφύγει το άλλο αμάξι.

Όπως είπε, «δεν έχω σκοπό να κάνω τέτοια πράγματα, απλά βγήκα βόλτα με το αγαπημένο μου αμάξι», με τον αστυνομικό να του απαντάει ότι «δεν γεννήθηκα χτες, ξέρω πως μοιάζουν οι κόντρες και εσείς κάνατε κόντρες».

Ο 85χρονος καταγράφηκε να οδηγεί με 177 χιλιόμετρα την ώρα με ένα Nissan 350Z κάμπριο και ο 57χρονος οδηγούσε μία Chevrolet Corvette με 200 χιλιόμετρα. Το όριο ταχύτητας του δρόμου είναι τα 72 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το CBS12.

Και οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν βάσει του νόμου της Φλόριντα για υπερβολική ταχύτητα, που θεωρείται ποινικό αδίκημα. Η παράβαση για οδήγηση άνω των 160 χιλιομέτρων μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε φυλάκιση. Κατέβαλαν όμως εγγύηση και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Όταν ο αστυνομικός πέρασε χειροπέδες στον 85χρονο του απάντησε ότι μπορεί να τις αποκαλεί όπως θέλει, «αγώνες αυτοκινητοδρόμου ή αγώνες οδικής κυκλοφορίας. Ό,τι κι αν θέλεις να το πεις… ό,τι κι αν κάνεις, εδώ στην κομητεία Λέικ δεν το επιτρέπουμε».

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