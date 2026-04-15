Λυκαβηττός: Τρεις οδηγοί έκαναν drift - Εντοπίστηκαν από την Τροχαία

Τρεις οδηγούς να κάνουν «drift» στον Λυκαβηττό εντόπισε η Τροχαία Αττικής, στο πλαίσιο ειδικής βραδινής επιχείρησης για την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα, όταν οι οδηγοί εντοπίστηκαν να πραγματοποιούν μανούβρες πλαγιολίσθησης και επικίνδυνους ελιγμούς στον λόφο του Λυκαβηττού.

Στην ίδια επιχείρηση, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους οχημάτων και οδηγών, όπου βεβαιώθηκαν συνολικά 10 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μεταξύ αυτών ήταν η μη χρήση προστατευτικού κράνους και η πρόκληση υπερβολικού θορύβου από ηχοσυστήματα των αυτοκινήτων. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν πέντε άδειες ικανότητας οδήγησης.

