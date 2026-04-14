Περισσότερες από 1.000 οι παραβάσεις του ΚΟΚ την Μεγάλη Εβδομάδα

Οι περισσότερες από τις παραβάσεις σημειώθηκαν στην περιφέρεια Αττικής 

Newsbomb

Τροχονομικός έλεγχος της Τροχαίας 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, το διάστημα από 6 έως 12 Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν -15.320- έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν -996- παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες -10- σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και -76- παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι -836- αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους -10- διανομείς), -76- επιβάτες δίκυκλων και -160- οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

· -434- στην Αττική,

· -97- στη Δυτική Ελλάδα,

· -93- στην Κρήτη,

· -88- στα Ιόνια Νησιά,

· -87- στη Θεσσαλία,

· -69- στο Νότιο Αιγαίο,

· -68- στη Θεσσαλονίκη

· -37- στην Πελοπόννησο,

· -21- στο Βόρειο Αιγαίο,

· -20- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

· -18- στη Στερεά Ελλάδα,

· -18- στην Ήπειρο,

· -18- στην Κεντρική Μακεδονία και

· -4- στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

· -350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

· -350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

· -30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Σχόλια
