«Έχουμε φτάσει να τρέχουμε και με 300 χιλιόμετρα την ώρα» - Πώς στήνονται οι κόντρες στην παραλιακή

Σαφάρι έχουν ξεκινήσει οι Αρχές για να εντοπίσουν και να φέρουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όσους κάνουν κόντρες στους δρόμους, όμως οι... ραλίστες βρίσκουν πάντοτε τρόπους για να ξεφεύγουν και να συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο τους ίδιους και τους υπόλοιπους που κινούνται αμέριμνοι στο δρόμο.

«Στήνουμε τις κόντρες, αυτό είναι η ζωή μας» λέει ένας νεαρός που μιλά στο Star κι όπως αποκαλύπτει «έχουν φτάσει φίλοι μας να τρέχουν μέχρι και με 300 χιλιόμετρα την ώρα».

Αυτό που τους εξιτάρει είναι «η αδρεναλίνη της στιγμής...». Όσον αφορά στο πώς στήνονται οι κόντρες, όπως λέει «αρχικά βρίσκουμε ποιος είναι ο αντίπαλός μας, συνήθως τον βρίσκουμε από τα social media» και στη συνέχεια μιλά για τα στοιχήματα που «ξεκινάνε από 200-250 ευρώ, αλλά όσο πας παραπέρα μπορεί να φτάσει μέχρι και 2 και 3 χιλιάρικα».

Όσο για το πώς γίνεται ο «αγώνας», τονίζει: «Σταματάμε σε ένα φανάρι, περιμένουμε να έρθει και ο άλλος και λέμε στις 3 κόρνες ξεκινάμε. Βαράμε πρώτη, δεύτερη, στην τρίτη ξεκινάμε».

Η ΕΛ.ΑΣ. έκανε το τελευταίο διήμερο μπλόκα σε Ελληνικό, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη μπλόκα και βεβαίωσε 42 παραβάσεις που αφορούσαν κυρίως οδηγούς χωρίς δίπλωμα, επικίνδυνους ελιγμούς, παραβίαση ορίου ταχύτητας και οδηγούς μοτοσικλετών χωρίς κράνος.

Ο νεαρός υποστηρίζει ότι «λείπει ένας ασφαλής χώρος, να δημιουργηθεί και να καλύψει τις ανάγκες μας, να είμαστε κι εμείς πιο ασφαλείς και να μην κρυβόμαστε, να μην φοβόμαστε»

Όσο για το πού γίνονται οι κόντρες; «Ολυμπιακό Χωριό, Λιμανάκια, Βουλιαγμένης...»