Πριν ξεπακετάρετε στις διακοπές: Πώς να ελέγξετε το δωμάτιο για κοριούς

Κοριοί στο δωμάτιο: Τι να ελέγξετε μόλις μπείτε σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα.

Newsbomb

Πριν ξεπακετάρετε στις διακοπές: Πώς να ελέγξετε το δωμάτιο για κοριούς
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
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Οι κοριοί μπορούν να βρεθούν ακόμα και σε καθαρά ή ακριβά καταλύματα, όχι μόνο σε εμφανώς παραμελημένα δωμάτια.

Η ασφαλέστερη συνήθεια στις καλοκαιρινές διακοπές είναι να επιθεωρείτε την περιοχή του κρεβατιού πριν ξεπακετάρετε, επειδή οι κοριοί συχνά κρύβονται κοντά στο σημείο που κοιμούνται οι άνθρωποι και μπορούν να… ταξιδέψουν πίσω μαζί σας μέσα σε αποσκευές, ρούχα ή υφάσματα.

Οι κοριοί δεν είναι γνωστό ότι μεταδίδουν ασθένειες, αλλά τα τσιμπήματά τους μπορούν να προκαλέσουν κνησμό, αλλεργικές αντιδράσεις, απώλεια ύπνου και δερματική μόλυνση εάν ξύσετε τα τσιμπήματα.

Τι πρέπει να κάνετε πριν ξεπακετάρετε

Όταν μπείτε για πρώτη φορά στο δωμάτιο, κρατήστε τη βαλίτσα σας κλειστή και μακριά από το κρεβάτι. Τοποθετήστε τις αποσκευές σε σκληρή επιφάνεια, στο μπάνιο ή σε μια σχάρα αποσκευών μόνο αφού την ελέγξετε. Οι κοριοί προτιμούν ραφές, ρωγμές και πτυχώσεις υφάσματος, επομένως τα κρεβάτια και τυχόν ταπετσαρίες στον τοίχο αξίζουν προσεκτικότερη εξέταση.

Χρησιμοποιήστε τον φακό του κινητού σας τηλεφώνου και ελέγξτε επιμελώς. Μια σάρωση δύο λεπτών είναι καλύτερη από το να αφήνετε τις τσάντες σας στο κρεβάτι και να παρατηρήσετε σημάδια αργότερα.

Πώς μοιάζουν τα σημάδια από κοριούς;

ΈνδειξηΠώς μπορεί να μοιάζειΠού να ελέγξετε πρώτα
Ζωντανοί κοριοίΜικρά, επίπεδα, οβάλ, κοκκινωπο-καφετί έντομαΡαφές στρώματος, πλαίσιο κρεβατιού, κεφαλάρι
Σκούρες κηλίδεςΜικροσκοπικά μαύρα ή σκούρα καφέ σημάδια, μερικές φορές σαν κουκκίδες μελανιούΆκρες στρώματος, ετικέτες, ραφές, κοντινά έπιπλα
Λεκέδες αίματοςΣκουριασμένα ή κοκκινωπά σημάδια από θρυμματισμένα έντομα ή δαγκώματαΣεντόνια, μαξιλαροθήκες, επιφάνεια στρώματος
Αυγά ή τσόφλια αυγώνΜικροσκοπικές, ανοιχτόχρωμες κίτρινες ή υπόλευκες κηλίδεςΣτενές ραφές, σχισμές, πτυχώσεις
Μυρωδιά μούχλαςΓλυκιά αλλά δυσάρεστη οσμή (όταν υπάρχει εκτεταμένη μόλυνση στο δωμάτιο)Γύρω από το κρεβάτι ή τα ταπετσαρισμένα έπιπλα

Οι σκούρες κηλίδες μπορεί να εξαπλωθούν στο ύφασμα σαν μαρκαδόρος, ενώ τα αυγά και τα τσόφλια των αυγών είναι μικροσκοπικά, περίπου 1 mm.

Πού ακριβώς πρέπει να ψάξετε

Ξεκινήστε με το κρεβάτι, γιατί εκεί είναι πιο πιθανό οι ταξιδιώτες να παρατηρήσουν εγκαίρως σημάδια. Τραβήξτε προς τα πίσω το σεντόνι και ελέγξτε τις ραφές του στρώματος, τις σωληνώσεις, τις γωνίες και την περιοχή της ετικέτας. Στη συνέχεια, ελέγξτε το ελατήριο, το πλαίσιο του κρεβατιού και το κεφαλάρι, ειδικά εκεί που το κεφαλάρι συναντά τον τοίχο.

Στη συνέχεια, ελέγξτε το κομοδίνο, την ταπετσαρισμένη καρέκλα, τον καναπέ, τις κουρτίνες και τους ιμάντες της σχάρας αποσκευών.

κοριοι

Τι πρέπει να κάνετε εάν βρείτε σημάδια;

Μην ξεπακετάρετε, μην ψεκάσετε το δωμάτιο μόνοι σας και μην μετακινήσετε τις αποσκευές σας σε διπλανό κρεβάτι. Κλείστε τις αποσκευές σας, φωτογραφίστε τα στοιχεία εάν είναι χρήσιμο και επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν ή τον διαχειριστή του καταλύματος. Ζητήστε ένα άλλο δωμάτιο, ιδανικά όχι ακριβώς δίπλα, πάνω ή κάτω από το προσβεβλημένο δωμάτιο, επειδή οι κοριοί μπορούν να μετακινηθούν σε κοντινούς χώρους.

Όταν επιστρέψετε σπίτι από το ταξίδι, ελέγξτε τις αποσκευές πριν τις φέρετε στα υπνοδωμάτια. Πλύνετε τα ρούχα και στεγνώστε τα με θερμότητα όταν είναι εφικτό, επειδή η θερμότητα είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους τρόπους για να σκοτώσετε τους κοριούς από τα υφάσματα. Τα αντικείμενα που πλένονται σε ζεστό σαπουνόνερο και στεγνώνουν με ζεστό αέρα δεν θα επιτρέψουν στους κοριούς να επιβιώσουν.

Μπορούν τυχόν τσιμπήματα να επιβεβαιώσουν ότι υπάρχουν κοριοί στον χώρο;

Τα τσιμπήματα από μόνα τους δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν τους κοριούς. Εμφανίζονται συχνά σε εκτεθειμένο δέρμα, όπως το πρόσωπο, ο λαιμός και τα χέρια, και μπορεί να εμφανιστούν κηλίδες αίματος στα κλινοσκεπάσματα, αλλά και άλλα έντομα μπορούν να προκαλέσουν παρόμοιες δερματικές αντιδράσεις. Μερικοί άνθρωποι έχουν επίσης μικρή ή καθόλου αντίδραση σε τσιμπήματα κοριών.

Τα άνωθεν σημάδια στο δωμάτιο είναι συνήθως πιο χρήσιμα από τα τσιμπήματα. Εάν εμφανίσετε έντονο κνησμό, πρήξιμο, σημάδια λοίμωξης ή αλλεργική αντίδραση, μιλήστε με γιατρό.

Συμπέρασμα

Η καλύτερη στιγμή για να εντοπίσετε κοριούς είναι πριν καν ξεπακετάρετε. Κρατήστε τις αποσκευές μακριά από το κρεβάτι, ελέγξτε τις ραφές του στρώματος, τα κεφαλάρια και τα κοντινά έπιπλα και αναζητήστε ζωντανά έντομα, σκούρα σημεία, λεκέδες «σκουριάς», αυγά ή μυρωδιά μούχλας.

Αν βρείτε σημάδια, μην εγκατασταθείτε στο δωμάτιο. Αναφέρετέ το, ζητήστε ένα διαφορετικό δωμάτιο και κρατήστε τα υπάρχοντά σας σφραγισμένα μέχρι να μπορέσετε να τα ελέγξετε και να τα πλύνετε σωστά.

Πηγές:
epa.gov
cdc.gov
nhs.uk
purdue.edu (1)
purdue.edu (2)

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