Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις (θερινές εκπτώσεις 2026)

Γιάννης Φιλιππάκος

Εκπτώσεις
Πότε θα κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026 ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και διαρκούν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.
  • Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, με ωράριο 11:00
  • 18:00.
  • Κατά τις εκπτώσεις, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η αρχική και η νέα τιμή των προϊόντων σε εμφανή σημεία.
  • Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα σεζόν, ενώ οι προσφορές αφορούν παρωχημένα είδη και πρέπει να αναγράφουν ξεχωριστά την αρχική και την τιμή προσφοράς.
  • Οι καταναλωτές πρέπει να ζητούν απόδειξη, οδηγίες χρήσης και όρους εγγύησης στα ελληνικά και να ενημερώνονται για δικαιώματα αλλαγής προϊόντων με ελαττώματα.
Snapshot powered by AI

Αντίστροφα μετρούν το χρόνο οι καταναλωτές προκειμένου να ψωνίσουν τα απαραίτητα των διακοπών τους, αλλά και να επωφεληθούν από τις σημαντικές εκπτώσεις σε διάφορα προϊόντα.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι τακτικές θερινές εκπτώσεις (καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026) πρόκειται όπως κάθε χρόνο να ξεκινήσουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου δηλαδή στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Η νομοθεσία αναφέρει ότι τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων.

Με βάση αυτό που προβλέπει η νομοθεσία, τα καταστήματα την Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026, θα είναι ανοιχτά, με προτεινόμενο ωράριο 11:00 - 18:00.

Οι καταναλωτές κατά την περίοδο των εκπτώσεων θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία:

1) Κατά την περίοδο των εκπτώσεων στα καταστήματα θα πρέπει να υπάρχουν αναρτημένες αναγγελίες ότι πραγματοποιούνται εκπτώσεις.

2) Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της αρχικής (που συνήθως είναι διαγραμμένη) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική, στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προϊόντα.

3) Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «30% έκπτωση»).

4) Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση, μεταξύ εκπτώσεων και προσφορών. Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της σεζόν ενώ οι προσφορές, όπου η έκπτωση είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφορούν συνήθως είδη παρωχημένης εποχής.

5) Στην περίπτωση προσφορών, θα πρέπει να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα που να αναφέρει ότι γίνονται προσφορές. Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή! Στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι' αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής.

6) Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή σε καταστήματα που διαφημίζουν μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων σε ένα ή ελάχιστα είδη τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα είδη των καταστημάτων αυτών είναι φθηνότερα σε σχέση με αντίστοιχα είδη άλλων καταστημάτων.

7) Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής σας όταν αγοράζετε προϊόντα με δόσεις.

8) Μην διστάζετε να ενημερώνεστε επακριβώς για την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων. Ο πωλητής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή κάθε πληροφορία σχετική με το προϊόν σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2251/94 πριν ο τελευταίος προβεί σε αγορά.

9) Ενημερωθείτε από τους εμπόρους για το αν πραγματοποιούνται αλλαγές στα είδη που πωλούν κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Οι έμποροι είναι υποχρεωμένοι να αλλάζουν τα προϊόντα που φέρουν ελάττωμα και αγοράστηκαν κατά την περίοδο των εκπτώσεων, εκτός εάν το προϊόν είναι σε προσφορά λόγω συγκεκριμένου ελαττώματος και εφόσον έχει ενημερωθεί για αυτό ο καταναλωτής σχετικά, πριν την αγορά με ανάλογη πινακίδα.

10) Ζητάτε απόδειξη, γιατί μόνο έτσι αποδεικνύεται η αγορά σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος.

11) Ζητάτε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος και τους όρους της εγγύησής του στην ελληνική γλώσσα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «πυρά» Τραμπ στη Μελόνι: «Η Ιταλία δεν στάθηκε στο πλευρό μας απέναντι στο Ιράν»

01:02ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Ισχυρή έκρηξη σε μονάδα φυσικού αερίου στο Ρας Λαφάν – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ στους New York Times: «Το Ιράν έχει διαλυθεί στρατιωτικά και οικονομικά»

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βέλγιο – Ιράν 0-0: Την… πάτησαν ξανά και μπήκαν σε μπελάδες οι «κόκκινοι διάβολοι»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Θρίαμβος για την Παλαιόχωρα: Οι μικροί μαθητές «σήκωσαν» όλα τα Παγκρήτια βραβεία ζωγραφικής

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βαλκανικό Στίβου 2026: Πέντε χρυσά για την Ελλάδα τη δεύτερη ημέρα – Συνολικά 39 μετάλλια!

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»- Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Οι Βρετανοί μετανιώνουν το Brexit - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

23:31LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Η νέα ανάρτηση με τις αδελφές του μέσα από το νοσοκομείο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έστειλαν ψεύτικο e-mail των ΕΛΤΑ και του άρπαξαν 5.600 ευρώ

23:20LIFESTYLE

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν απέδειξαν ότι οι σχέσεις τους είναι άριστες μετά το διαζύγιο

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Απεβίωσε ο Ραμίρο Βαλντές, ένας από τους τελευταίους εν ζωή συνεργάτες των αδελφών Κάστρο

23:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιόπουλος: «Δεν θα αφήσω κανέναν να διαταράξει την ΑΕΚ» – Μήνυμα ενότητας από την Πάτρα

23:08ΚΟΣΜΟΣ

«Προστατευθείτε: ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΞΩΓΗΙΝΩΝ. Έχουμε φτάσει»: Το μήνυμα που έλαβαν... χιλιάδες Βραζιλιάνοι

23:00LIFESTYLE

Ο Μικ Τζάγκερ αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια των Rolling Stones

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της – Χτύπησε το κεφάλι της σε τζάμι

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τη δολοφονία και την ταφή

19:57LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η σπαρακτική ανάρτηση του γιου του, Φοίβου, 6 μήνες μετά τον θάνατό του

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»- Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του

23:31LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Η νέα ανάρτηση με τις αδελφές του μέσα από το νοσοκομείο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Ο Γιαννακόπουλος εβαλε “φωτιά” με τον Ομπράντοβιτς!» - «Σεισμός» στην Ευρώπη

01:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη «Κατάλαβα ότι πάτησα τον σκύλο, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα», είπε στην αστυνομία η ασυνείδητη οδηγός

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

18:26LIFESTYLE

Οι Έλληνες celebrities τίμησαν την Ημέρα του Πατέρα: Οι τρυφερές αφιερώσεις στα social media

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ανευθυνότητα από λουόμενους - Πήγαν να... παίξουν με λαγοκέφαλο και τους δάγκωσε

22:33WHAT THE FACT

Πώς η πατρότητα αλλάζει τον εγκέφαλο του άνδρα: Από την επιλόχειο κατάθλιψη στη μείωση τεστοστερόνης

20:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκόπελος: Συνελήφθη 70χρονος που καλούσε παιδιά σε ΙΧ με κατεβασμένο παντελόνι

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «πυρά» Τραμπ στη Μελόνι: «Η Ιταλία δεν στάθηκε στο πλευρό μας απέναντι στο Ιράν»

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει ο αδελφός της Σταυρούλας - «Από την πρώτη στιγμή φοβόμουν αυτή την εξέλιξη»

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι συνομιλίες «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν» - Θρίλερ στην Ελβετία εν μέσω απειλών Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ