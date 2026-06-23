Ρέθυμνο: Πάρκαρε πάνω στην κίτρινη λωρίδα των τυφλών και τον ποδηλατόδρομο
Για ακόμη μια φορά σημειώθηκε ένα παρκάρισμα στους δρόμους του Ρεθύμνου, το οποίο εξόργισε τους περαστικούς που προχωρούσαν στον συγκεκριμένο δρόμο αλλά για ακόμη μια φορά ανέδειξε το σοβαρό έλλειμμα κοινωνικής συνείδησης και την πλήρη ασέβεια τόσο προς τους πεζούς, όσο και προς τους συμπολίτες με αναπηρία.
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Το νέο αυτό περιστατικό σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό που έστειλε αναγνώστης στο DayNight.gr, συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου στην περιοχή του Κουμπέ στο Ρέθυμνο.
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