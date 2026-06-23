Ρέθυμνο: Πάρκαρε πάνω στην κίτρινη λωρίδα των τυφλών και τον ποδηλατόδρομο

Το νέο αυτό περιστατικό σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό που έστειλε αναγνώστης στο DayNight.gr, συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου στην περιοχή του Κουμπέ στο Ρέθυμνο.

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