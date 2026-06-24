Νέος σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Snapshot Στις 24 Ιουνίου, στις 01:19, σημειώθηκε σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια με επίκεντρο 8 χλμ. δυτικά

νοτιοδυτικά του Προκοπίου και εστιακό βάθος 10,5 χλμ. σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το Ευρωπαϊκό

Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ανέφερε τον ίδιο σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 5 χλμ. και επίκεντρο 19 χλμ. ανατολικά

βορειοανατολικά της Μαλεσίνας.

Στην ίδια περιοχή είχε προηγηθεί σεισμός 3,4 Ρίχτερ στις 00:54 της ίδιας ημέρας. Snapshot powered by AI

Νέα, ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 01:19 μετά τα μεσάνυχτα (Τετάρτη 24/6), σε περιοχή της βόρειας Εύβοιας

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 9 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 16,8 χλμ.

3,6 Ρίχτερ από το EMSC

Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ.. και επίκεντρο τα 19 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Μαλεσίνας

Στις 00:54 είχε προηγηθεί στην ίδια περιοχή σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.