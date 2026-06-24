Νέος σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια
Ένας ακόμα σεισμός στην περιοχή.
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- Στις 24 Ιουνίου, στις 01:19, σημειώθηκε σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια με επίκεντρο 8 χλμ. δυτικά
- νοτιοδυτικά του Προκοπίου και εστιακό βάθος 10,5 χλμ. σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
- Το Ευρωπαϊκό
- Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ανέφερε τον ίδιο σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 5 χλμ. και επίκεντρο 19 χλμ. ανατολικά
- βορειοανατολικά της Μαλεσίνας.
- Στην ίδια περιοχή είχε προηγηθεί σεισμός 3,4 Ρίχτερ στις 00:54 της ίδιας ημέρας.
Νέα, ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 01:19 μετά τα μεσάνυχτα (Τετάρτη 24/6), σε περιοχή της βόρειας Εύβοιας
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 9 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.
To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 16,8 χλμ.
3,6 Ρίχτερ από το EMSC
Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ.. και επίκεντρο τα 19 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Μαλεσίνας
Στις 00:54 είχε προηγηθεί στην ίδια περιοχή σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
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