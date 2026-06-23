Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Snapshot Η πανεργατική απεργία της 24ης Ιουνίου περιλαμβάνει κινητοποιήσεις από εργαζόμενους σε Κατασκευές, Τρόφιμα και Ποτά, Επισιτισμό

Τουρισμό, Εμπόριο και Περιφέρειες, με κύρια αιτήματα αυξήσεις μισθών και βελτίωση εργασιακών συνθηκών.

Στις Κατασκευές, η Ομοσπονδία Οικοδόμων προκηρύσσει 48ωρη απεργία και οργανώνει συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις, με κεντρική στην Αθήνα στην πλατεία Κάνιγγος.

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών διαμαρτύρονται για τις διαπραγματεύσεις νέας κλαδικής σύμβασης και συγκεντρώνονται στην Αττική και άλλες περιοχές.

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας έχει προκηρύξει στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις εργασιακές συνθήκες στον κλάδο του εμπορίου.

Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι αποφάσεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με ενημέρωση να αναμένεται σύντομα για ενδεχόμενες αλλαγές στα δρομολόγια. Snapshot powered by AI

Με απεργιακές συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιηθεί η πανεργατική απεργία της Τετάρτης 24 Ιουνίου, με εργαζόμενους από τις Κατασκευές, τα Τρόφιμα και Ποτά, τον Επισιτισμό - Τουρισμό, το Εμπόριο και τις Περιφέρειες να διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας και Παιδείας.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η βελτίωση των αποδοχών και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι σε μια σειρά από κλάδους της οικονομίας.

Τελικές ανακοινώσεις αναμένονται για τη συμμετοχή ή μη των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γεγονός που θα καθορίσει και τον τρόπο μετακίνησης των πολιτών την ημέρα της απεργίας.

Στον δρόμο οι εργαζόμενοι στις Κατασκευές

Ιδιαίτερα δυναμική αναμένεται η συμμετοχή του κλάδου των Κατασκευών, με την Ομοσπονδία Οικοδόμων και τα κατά τόπους συνδικάτα να δίνουν κεντρικό βάρος στην υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Κινητοποίηση στο εργοτάξιο του Ελληνικού, όπου έχει προκηρυχθεί 48ωρη απεργία για τις 23 και 24 Ιουνίου. Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση των οικοδόμων θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στην πλατεία Κάνιγγος, ενώ αντίστοιχες δράσεις έχουν προγραμματιστεί σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αγρίνιο, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Καβάλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Ρέθυμνο και Χανιά.

Κινητοποιήσεις σε Τρόφιμα και Ποτά

Στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών, οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις διαπραγματεύσεις για τη νέα κλαδική σύμβαση, υποστηρίζοντας ότι μεγάλος αριθμός εργαζομένων κινδυνεύει να μείνει εκτός των ρυθμίσεών της.

Στην Αττική, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εργασίας. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα, την Καβάλα, τα Χανιά, τη Δράμα και τη Γαστούνη.

Απεργιακές δράσεις στο Εμπόριο

Στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00 έχει προκηρύξει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Οι εργαζόμενοι θα συγκεντρωθούν στις 11:00 στα γραφεία της ΕΣΕΕ, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους εργαζόμενους των καταστημάτων Notos και προβάλλοντας τα αιτήματά τους για τις εργασιακές συνθήκες στον κλάδο.

Στο επίκεντρο και ο Τουρισμός

Τη συμμετοχή τους στην απεργία έχουν ανακοινώσει και εργαζόμενοι στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό, οι οποίοι ζητούν αυξήσεις στους μισθούς, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας, καθώς και ενίσχυση της προστασίας των εποχικά εργαζομένων.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στα γραφεία των Ξενοδόχων στις 10:00, ενώ κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και στη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τα Χανιά, τα Ιωάννινα, τη Ζάκυνθο και την Κω.

Απεργούν και οι υπάλληλοι των Περιφερειών

Στην απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες όλης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό, η αύξηση των αποδοχών κατά 20%, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και η υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των Περιφερειών στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 έξω από το υπουργείο Οικονομικών.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί οι τελικές αποφάσεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην απεργία της 24ης Ιουνίου. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες, προκειμένου να ενημερωθεί το επιβατικό κοινό για τυχόν αλλαγές ή διακοπές δρομολογίων.

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